Sparatoria davanti a un bar di Austin: 3 morti e 20 feriti, almeno 14 ricoverati in ospedale

A Austin, in Texas, un uomo ha aperto il fuoco nei pressi di un bar. Il sospettato è stato ucciso dalla polizia. Almeno 20 persone sono rimaste ferite e 14 sono state portate in ospedale. Tre persone sono decedute sul posto.
A cura di Gabriella Mazzeo
Almeno 20 persone sarebbero rimaste ferite in una sparatoria a Austin, avvenuta nei pressi di un bar. A dare la notizia è il New York Times, che parla anche di 3 morti dopo che, nei pressi di un bar cittadino, è stato aperto il fuoco sulla folla fuori per il weekend sulla East 6th Street. Gli agenti avrebbero trovato davanti a loro una persona armata, rispondendo al fuoco e uccidendo il sospettato.

I fatti si sono verificati intorno alle 2 del mattino nei pressi del Buford's Backyard Beer Garden.Secondo quanto finora ricostruito, il bar stava chiudendo per la notte al momento della sparatoria. 

Tre persone sarebbero decedute sul posto, mentre 14 persone sono state trasportate in ospedale. Il sindaco di Austin è subito intervenuto dopo l'accaduto e ha espresso la sua vicinanza alle vittime della sparatoria la cui dinamica è ancora in corso di accertamento. Kirk Watson ha espresso gratitudine per la rapida risposta dei soccorritori, sottolineando che hanno sicuramente contribuito a salvare delle vite.

Secondo quanto riporta il Mirror, un residente ha sentito 17 colpi di arma da fuoco sparati in rapida successione davanti al bar. La polizia non ha ancora confermato il dettaglio fornito dal testimone e le indagini sono attualmente in corso. I residenti hanno parlato di caos assoluto mentre risuonavano gli spari in strada.

In aggiornamento

