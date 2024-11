video suggerito

Sparatoria all'università in Alabama durante una festa, 1 morto e almeno 16 feriti: fermato un 25enne Un ragazzo di 18 anni è morto e altre 16 persone sono rimaste ferite durante una sparatoria di massa verificatisi nel campus dell'Università di Tuskegee, nello Stato dell'Alabama (Stati Uniti). Arrestato un 25enne: l'attacco durante una festa per celebrare l'inizio dell'anno accademico.

A cura di Ida Artiaco

foto di repertorio

Ennesima sparatoria di massa negli Stati Uniti, la 454esima segnalata dall'inizio dell'anno secondo il Gun Violence Archive: l'attacco si è verificato nella notte tra sabato e domenica nel campus dell'Università di Tuskegee, nello Stato dell'Alabama. Il bilancio è di un morto e almeno 16 feriti. La vittima è un ragazzo di 18 anni, La'Tavion Johnson, di Troy, che a quanto pare non era uno studente del campus, secondo quanto hanno reso noto le autorità statali e dell'ateneo, come riporta la Cnn.

Finora è stato arrestato un giovane di 25 anni, Jaquez Myrick. "Myrick è stato trovato mentre lasciava la scena della sparatoria avvenuta nel campus dell'Università di Tuskegee", ha annunciato l'Alabama Law Enforcement Agency, aggiungendo che l'uomo "è stato arrestato ed è accusato a livello federale di possesso di una mitragliatrice".

Sabato sera, almeno un migliaio di persone si sono radunate all'università per celebrare l'inizio dell'anno accademico. Un video sui social media mostra persone che si nascondono per ripararsi in un parcheggio mentre risuonano degli spari. L'Università ha affermato che le forze dell'ordine "hanno messo in sicurezza la scena" e che l'Alabama Bureau of Investigations sta conducendo tutte le indagini del caso.

Tutte le lezioni in programma oggi, lunedì 11 novembre, sono state annullate "mentre le forze dell'ordine continuano ad analizzare la scena". L'indagine per ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo è ancora in corso.

Si tratta, dunque, della 454ma sparatoria di massa segnalata dall'inizio di quest'anno negli Stati Uniti, secondo il Gun Violence Archive, che definisce come "sparatoria di massa" qualsiasi sparatoria in cui vengono uccise o ferite almeno quattro persone, escluso il responsabile. Solo il 19 ottobre scorso una persona è morta e altre sono rimaste ferite a causa di una sparatoria all'Albany State University. Ancora, il 12 ottobre un episodio simile si è verificato vicino alla Tennessee State University di Nashville, che ha causato un morto e il ferimento di altre nove persone dopo la festa per il rientro all'Università dopo la pausa estiva.