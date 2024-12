video suggerito

Sparano all’orso rifugiatosi all’albero: uno dei cacciatori viene schiacciato dall’animale e muore Il caso si è verificato nella contea di Lunenburg, nello Stato USA della Virginia. La vittima, Lester C. Harvey, 58 anni, si trovava a circa tre metri dalla base dell’albero sul quale si era rifugiato il plantigrado. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La carcassa di un orso nero lo ha travolto durante una battuta di caccia. Il 58enne americano Lester C. Harvey è morto così, dopo essere stato ricoverato diversi giorni in ospedale. A riferirlo sono state le autorità della Virginia, negli Stati Uniti. I fatti sono avvenuti il 9 dicembre nella contea di Lunenburg, tra Richmond e Danville.

Il cacciatore era con alcuni suoi compagni. Stavano inseguendo il plantigrado che si era rifugiato su un albero. Uno di loro gli ha sparato, uccidendo l'orso. Nella caduta, l'animale ha travolto il 58enne, che si trovava a circa tre metri dalla base dell'albero.

I primi soccorsi sono stati forniti da un membro del gruppo, mentre i paramedici sono intervenuti rapidamente. Trasportato inizialmente in un ospedale locale e successivamente trasferito al VCU Medical Center, Harvey è deceduto venerdì 13 dicembre per le gravi ferite riportate.

Leggi anche Travolta da un elefante selvatico davanti agli occhi di un'amica: morta una donna di 49 anni in Thailandia

Dal necrologio si apprende che l'uomo era un ‘imprenditore indipendente e appassionato di sport all'aria aperta'. Lascia la moglie, April, e cinque figli. ‘Non stava facendo niente di sbagliato, aveva solo portato fuori il cane!' ha scritto la moglie in un post su Facebook. ‘Sto cercando di mantenere la mia fede in Dio, ma questo ha distrutto la mia vita, quindi è davvero dura!' ha ammesso la donna.

Il ‘Department of Wildlife Resources', che ha ricostruito il caso senza chiarire se la vittima sia rimasta schiacciata dal peso dell’animale, ha dichiarato che ‘è illegale paralizzare, danneggiare o staccare un orso da un albero con l’intento di continuare una caccia, un inseguimento o allo scopo di addestrare i cani'.

Per quanto possa sembrare strano, non si tratta del primo incidente di questo tipo. Nel 2018, in Alaska, un uomo è stato gravemente ferito quando il suo compagno di caccia ha sparato a un orso sulla cresta di una montagna. L'animale, rotolando giù per il pendio, lo ha travolto, provocando il distacco di rocce che lo hanno colpito.