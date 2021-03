I riders in Spagna sono da considerare "dipendenti e potranno beneficiare di tutte le tutele” derivanti da questo status. Lo ha detto la ministra del Lavoro Yolanda Diaz, sottolineando che la Spagna è stata “il primo Paese Ue a legiferare in materia”. Il governo di Madrid ha infatti firmato un accordo con i sindacati che vedrà le persone in motorino o altri mezzi propri che consegnano cibo e bevande a ogni ora e che lavorano per piattaforme come Deliveroo o UberEats legalmente riconosciuti come personale salariato.

Cosa prevede l'accordo sui riders in Spagna

Il testo giuridico finale, riporta il quotidiano spagnolo El Pais, è costituito da una pagina con un solo articolo. L'accordo consiste nell'includere nel codice del lavoro i rider, riconoscendo "la presunzione della retribuzione per i lavoratori che forniscono servizi di consegna, remunerati tramite società che svolgono tale compito, grazie ad un algoritmo che gestisce il servizio o le condizioni di lavoro, attraverso una piattaforma digitale", si legge in un comunicato del ministero. Prevede inoltre che i sindacati "debbano essere informati sulle regole che governano algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale che possono avere un impatto sulle condizioni di lavoro", si legge nel comunicato.

"Ho detto molte volte che un lavoratore che percorre le nostre strade con un'app non è un imprenditore", ha sottolineato Díaz. D'ora in poi, ha aggiunto, "migliaia di lavoratori saranno dipendenti, avranno i contributi pagati e avranno diritto a tutte le tutele sociali che non hanno oggi".

La situazione in Italia

In Italia, Just Eat ha avviato da marzo 2021 le prime assunzioni. Mentre gli accordi di categoria sono ancora fermi la piattaforma di consegne di cibo controllata da Just Eat Takeaway.com, ha annunciato che i suoi fattorini in Lombardia verranno assunti stabilmente con diverse tipologie di contratto, base oraria di 9 euro con bonus consegne, tutele previdenziali, ferie e assicurazione