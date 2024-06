Sospetta malattia infettiva a bordo, volo transatlantico costretto ad atterraggio di emergenza

video suggerito

Un volo transatlantico della United Airlines è stato costretto a cambiare rotta e a fare un atterraggio di emergenza a Dublino, in Irlanda, a causa di una sospetta malattia infettiva a bordo e di un passeggero che aveva dato in escandescenza. L'incidente lunedì poco dopo il decollo dell'aereo da Bruxelles in direzione di New York. Il Boeing 787 ha volato normalmente fino ai cieli d'Irlanda quando il comandante ha dichiarato una emergenza a bordo e chiesto di poter fare una scalo di emergenza all'aeroporto di Dublino.

Dopo l'ok della torre di controllo, l'aereo ha cambiato rotta verso Dublino, dove è atterrato alle 12:37 ora locale, circa venti minuti dopo il decollo. L'aereo è atterrato senza problemi ma è stato inviato in una zona remota dell'aeroporto, lontano dagli altri velivoli, dove è stato circondato dai veicoli dei servizi di emergenza, tra ambulanze e polizia. A bordo è salita una equipe di sanitari per i controlli di malattie infettive e gli oltre 200 passeggeri a bordo del volo sono stati bloccati sul posto e hanno trascorso il pomeriggio nello scalo in attesa dei controlli sul passeggero malato.

Sia il passeggero malato che quello che disturbava sono stati portati via dall'aereo mentre gli altri passeggeri sono rimasti sull'aereo, che alla fine è stato autorizzato a partire alle 18:20 ora locale dopo che le autorità hanno verificato che l’individuo non aveva una grave malattia trasmissibile.

"Il volo UA998 da Bruxelles all'aeroporto di Newark di New York è stato dirottato all'aeroporto di Dublino a causa della segnalazione di due diversi incidenti: un passeggero disturbante e un sospetto problema medico a bordo" hanno spiegato dallo scalo, aggiungendo: "Protocolli appropriati sono stati messi in atto dalle operazioni dell'aeroporto di Dublino e dalla polizia aeroportuale per l'arrivo dell'aereo e il personale del Gardai, del servizio di ambulanza nazionale e dell'HSE [Health Service Executive] ha accolto l'aereo all'arrivo."

Un portavoce della United Airlines ha dichiarato che "Il volo United 998 da Bruxelles a New York/Newark è atterrato sano e salvo a Dublino lunedì a causa di un passeggero che disturbava. A bordo è stata identificata inoltre una situazione medica con un altro passeggero. Il personale medico in Irlanda ha indagato e autorizzato il volo a continuare dopo l'allontanamento del passeggero problematico, del passeggero malato e di un'altra persona che viaggiava con il passeggero malato e il volo è ripartito per New York".