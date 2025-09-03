“Sono bloccato nello spazio e ho finito l’ossigeno”, finto astronauta truffa pensionata per 6mila euro

Vittima suo malgrado del raggiro online è una ultraottantenne giapponese che ha perso oltre 1 milione di yen a causa del truffatore online che l’ha convinta di essere un astronauta in difficoltà durante una missione e di avere bisogno di soldi per l’ossigeno.

Un'anziana donna è stata truffata da un sedicente astronauta e indotta a sborsare una cifra pari a circa 6mila euro dopo che l'uomo le ha fatto credere di essere bloccato nello spazio e di avere bisogno di soldi per l'ossigeno. Vittima suo malgrado del raggiro online è una ultraottantenne giapponese che ha perso oltre 1 milione di yen a causa del truffatore online che l'ha convinta di essere un astronauta in difficoltà.

"Sono bloccata nello spazio e bisogno urgente di ossigeno" ha detto il finto astronauta alla vittima riuscendo a convincerla a fare una bonifico immediato per comprare quanto gli occorreva dopo un incidente a bordo di una fantomatica navicella spaziale che orbitava attorno alla terra, Secondo la polizia locale, che ha smascherato infine il truffatore si triterebbe di un classico caso di truffa sentimentale.

L'ingenua pensionata, residente nella periferia di Sapporo, sull'isola di Hokkaido, nel nord del Giappone, ha incontrato il truffatore sui social nel luglio scorso e durante le conversazioni l'uomo l'ha convinta di essere un astronauta pronto a partire per una missione nello spazio. Secondo gli inquirenti, l'anziana, che vive da sola, avrebbe iniziato a provare dei sentimenti per il sedicente astronauta.

Dopo alcuni scambi di messaggi a distanza, quando ha capito che aveva ottenuto la fiducia della vittima, il truffatore ha deciso di passare all'azione vera e propria raccontando alla donna che si trovava "nello spazio su un'astronave", ma che era "vittima di un incidente e aveva bisogno di ossigeno". L'uomo ha esortato la pensionata a inviargli denaro per aiutarlo ad acquistare ossigeno riuscendo infine a estorcerle la grossa somma.

"Se una persona che hai incontrato sui social media ti chiede dei soldi, ti preghiamo di sospettare che si tratti di una truffa e di segnalarlo alla polizia", ​​ha affermato un portavoce della polizia locale esortando i cittadini a diffidare di queste situazioni. Il Giappone, che ha la seconda popolazione più anziana al mondo, non è nuovo a simili episodi eclatanti che prendo di mira proprio i più anziani.