Si perde, scavalca un muro ma non si accorge che oltre c'è uno strapiombo: 38enne muore sul colpo La tragica morte di un turista britannico dopo aver festeggiato l'addio a celibato di un suo amico in Portogallo. Il 38enne si è disorientato mentre cercava di tornare in hotel, così ha scavalcato un muro senza rendersi conto che dall'altro lato c'era un ripido strapiombo ed è caduto nel vuoto.

A cura di Antonio Palma

Una serata di allegria si è trasformata in tragedia per un turista britannico che stava festeggiando l'addio a celibato di un suo amico in Algarve, in Portogallo. Durante la notte si è perso e ha deciso di scavalcare un muretto senza rendersi conto che oltre c'era uno strapiombo. Il 38enne Greg Monks è precipitato nel vuoto per decine di metri lungo il costone che affaccia sul mare ed è morto tragicamente.

Dopo alcuni giorni di ricerca nella zona, mercoledì la polizia ha confermato che il corpo trovato sul ripido pendio sotto le ville di lusso di Cerro da Aguia, vicino alla località balneare di Albufeira, era del 38enne. L'uomo, originario di Glasgow, era sparito nel nulla la settimana scorsa durante un'uscita con i suoi amici per l'addio al celibato.

Famiglia e polizia avevano lanciato un appello ai residenti della zona in modo da controllare le telecamere di sorveglianza e individuare eventuali avvistamenti del signor Monk. Proprio un proprietario di un'abitazione del posto infine ha portato alla svolta. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, infatti, hanno immortalato il trentottenne mentre saltava il muro perimetrale senza capire che oltre non c'era nulla.

Il filmato ha consentito alla polizia di circoscrivere gli ultimi movimenti dello scomparso e di fare la macabra scoperta nel burrone mercoledì. Con i cani da ricerca, gli agenti si sono concentrati sul costone sotto la villa dove è stato infine rinvenuto il cadavere.

Sul corpo sarà condotta l'autopsia ma tutto lascia ipotizzare che l'uomo sia morto in un tragico incidente, dopo essere rimasto disorientato mentre cercava di tornare in hotel dopo una notte di grandi bevute con gli amici.

"Tutte le prove finora raccolte indicano che il turista ha perso la cognizione di dove si trovava, in un posto in cui non era mai stato prima e, sotto l'effetto dell'alcol, ha saltato un primo muro per entrare in una proprietà privata e poi un secondo muro nel giardino sul retro, senza rendersi conto che dall'altro lato c'era un ripido strapiombo" hanno spiegato gli inquirenti.