Si laurea, torna a casa e muore poche ore dopo travolto dalla sua auto: il dramma di Ian La terribile storia di Ian Brunner, ragazzo statunitense di 22 anni morto proprio nel campus dove si era laureato poche ore prima all’Università di Dayton, in Ohio.

A cura di Antonio Palma

La sua passione per la meccanica lo aveva portato a laurearsi in poco tempo in ingegneria meccanica ma la stessa passione del giovane per i motori si è rivelata fatale quando, mentre era impegnato in alcuni lavori su una vettura d'epoca, l'auto si è spostata e lo ha travolto uccidendolo. È la terribile storia di Ian Brunner, ragazzo statunitense di 22 anni morto domenica scorsa 7 maggio, proprio nel campus dove si era laureato poche ore prima all'Università di Dayton, in Ohio.

Come riferiscono i giornali locali, Brunner, originario di Pittsburgh in Pennsylvania, si era laureato poche ore prima della sua morte improvvisa, in mattinata. Tornato al campus dove risiedeva, aveva deciso di dedicarsi alla sua amata auto sportiva d'epoca. Stava armeggiano sotto di essa nel parcheggio di un edificio residenziale per studenti quando è avvenuta la tragedia. L'auto si è improvvisamente spostata dal cric, schiacciandolo a terra senza dargli scampo.

L'allarme è stato lanciato da alcuni presenti che hanno assistito alla scena e hanno telefonato ai numeri di soccorso. "Un'auto è caduta su un ragazzo e lui è… questo cric è caduto da sotto e lui è rimasto intrappolato sotto e non risponde" è il contenuto della drammatica telefonata di aiuto ai servizi di emergenza ma all'arrivo dei primi soccorsi per il 22enne era ormai troppo tardi.

I sanitari hanno provato a rianimarlo ma si sono dovuti arrendere poco dopo e Brunner è stato dichiarato morto sul posto. La notizia ha sconvolto il campus universitario dove molti conoscevano il 22enne studente come appassionato di motori fin dal college dove aveva partecipato a numerosi progetti pratici. "Estendiamo le nostre più sentite condoglianze e preghiere alla famiglia, agli amici, ai docenti, al personale e all'intera comunità del campus di Ian", ha affermato l'università in una nota.