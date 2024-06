Si cerca il 19enne Jay Slater scomparso a Tenerife: “Ore prima aveva conosciuto due persone al festival”

video suggerito

Sono ancora in corso le ricerche di Jay Slater, il 19enne scomparso mercoledì scorso a Tenerife. Il giovane era andato a un festival musicale e si trovava lì in vacanza con un'amica. Secondo quanto da lei raccontato, durante il festival il ragazzo aveva conosciuto due persone del posto.

Jay Slater

Continuano le ricerche di Jay Slater, il 19enne scomparso ormai lunedì scorso dopo un festival a Tenerife, il luogo che aveva scelto per le sue vacanze. Dell'adolescente britannico non si hanno per ora notizie e la guardia civile ha mobilitato oggi da Madrid cani molecolari specializzati nella ricerca di persone scomparse in ampie distanze. A renderlo noto sono gli inquirenti che da 7 giorni stanno tentando qualsiasi strategia per trovare il ragazzo.

Restano avvolte nel mistero per ora le circostanze della scomparsa del giovane britannico del Lancashire. Secondo quanto ricostruito, lunedì scorso il ragazzo e la sua amica erano usciti dall'albergo per recarsi al festival musicale. La ragazza aveva fatto ritorno in stanza diverse ore prima dell'amico che aveva scelto di restare in compagnia di alcune persone conosciute all'evento.

Lucy, così si chiama la compagna di viaggio di Slater, era salita sull'ultimo autobus della serata per poi mettersi a dormire. Slater invece le aveva mandato un sms alle 8.50 del mattino, spiegandole che sarebbe rientrato in hotel a piedi poiché aveva perso l'ultimo bus dopo il festival. "Ci metteremo 11 ore circa" aveva spiegato il 19enne, ribadendo anche di avere la batteria del cellulare all'1%, di essere senza acqua e di non sapere dove si trovasse.

Dopo quel messaggio, il cellulare è stato geolocalizzato nella zona di Masca, villaggio rurale in provincia di Buenavista, nel nord di Tenerife. A causa della batteria scarica, però, avrebbe smesso di funzionare e le ricerche sono state estese a una vasta area nel parco nazionale di Teno, frequentato da escursionisti e situato vicino al villaggio di Masca, e nelle zone turistiche del sud dell'isola, ma di Jay nessuna traccia. La madre del 19enne si è recata a Tenerife con il resto della famiglia per seguire le ricerche e i media britannici hanno dato ampio spazio alla notizia relativa alla sua scomparsa.

Secondo Lucy, l'amica contattata prima che il cellulare si spegnesse, a Tenerife Jay aveva conosciuto due persone con le quali si era poi diretto verso il nord dell'isola per il festival. Per le ricerche sono stati impiegati anche elicotteri e droni. Sono state inoltre coinvolte squadre della guardia civile specializzate nei salvataggi in montagna e le unità cinofile che sono state indirizzate verso il burrone di Masca.