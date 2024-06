Il mistero del 19enne scomparso a Tenerife da giorni: gli amici temono possa essere in pericolo

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Il 19enne Jay Slater – Foto social

Del 19enne Jay Slater non si hanno più notizie da lunedì 17 giugno, quando, dopo le 8.30 del mattino, ha telefonato a un'amica, Lucy, dicendo che sarebbe tornato nel loro albergo a piedi dopo aver perso l'autobus che lo avrebbe riportato nell'alloggio.

"Ci vorranno circa 11 ore, ma ho la batteria del telefono all'1%", avrebbe detto alla ragazza, aggiungendo di non sapere dove fosse e di avere molta sete. Il cellulare, da quel momento e fino a oggi, risulta spento.

L'ultima posizione conosciuta del giovane, originario di Oswaldtwistle, nel Lancashire, in Inghilterra, è il parco Rural de Teno, un'area montana dell'isola di Tenerife, popolare tra gli escursionisti. Secondo quanto riferito a Sky News dalla la Guardia Civil, mercoledì 20 giugno le ricerche si erano temporaneamente spostate nella zona sud di Los Cristianos a causa di una potenziale pista.

Ora però le operazioni sono riprese a Rural de Teno, nel Nord-Ovest dell'isola. Partecipano polizia, squadre di soccorso alpino, vigili del fuoco e volontari. La Guardia Civil ha aggiunto che l'utilizzo di un elicottero è stato ritardato a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

La madre del ragazzo, Debbie Duncan, ha detto alla BBC che per il figlio questa è la sua prima vacanza all'estero con gli amici. La donna è arrivata nei giorni scorsi sull'isola per partecipare alle ricerche: "Non ho dormito affatto, è come se non fosse reale", ha raccontato.

Slater era a Tenerife con gli amici per partecipare al festival musicale NRG di tre giorni a Playa de las Americas, nel Sud dell'isola. Secondo quanto riportano i quotidiani britannici, che citano gli amici del ragazzo, dopo un evento ha a cui aveva partecipato la sera di domenica 16, il 19enne si sarebbe allontanato con due sconosciuti e li avrebbe seguiti in una casa situata in una zona rurale dell'isola.

Quando è stato chiesto a un portavoce della Guardia Civil se gli agenti avessero parlato con le persone con cui il ragazzo ha lasciato il festival, ha risposto: "È un elemento d'indagine, non posso dirvi di più". L'ultima posizione conosciuta di Slater è oggetto di intense ricerche. La zona è ricca di vegetazione e di stradine tortuose, gli amici temono che il ragazzo possa essersi ferito e che ora sia in pericolo.