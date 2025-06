Guerra in Medio Oriente in diretta, tregua Iran-Israele regge. Netanyahu esulta e torna a occuparsi di Gaza. A Teheran è caccia alle spie, arresti e impiccati

L'Iran dispone di piccoli siti per l'arricchimento dell'uranio che ha tenuto segreti, e che sono concepiti per consentire al Paese di portare avanti il suo programma nucleare anche nell'eventualità di attacchi ai suoi siti principali, come quelli effettuati dagli Stati Uniti lo scorso fine settimana. Lo hanno riferito "fonti dell'intelligence israeliana" al quotidiano "New York Times". In precedenza la Cnn, in base a una prima valutazione dell'intelligence americana descritta da tre persone informate in merito, aveva riferito che un report delgi 007 affermava che i raid Usa contro tre impianti nucleari iraniani lo scorso fine settimana non hanno distrutto i componenti principali del programma nucleare iraniano e probabilmente ne hanno solo ritardato l'avvio di mesi.