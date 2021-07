Si barrica in casa e spara all’impazzata, poliziotto swat ucciso e quattro feriti in Texas L’autore della sparatoria è stato identificato come il 22enne Omar Soto-Chavira, ora in ospedale a causa delle ferite. Il giovane era stato segnalato dai vittima, quando gli agenti hanno bussato alla porta di casa, ha iniziato a sparare contro di loro. Gli agenti hanno risposto al fuoco ma il soggetto ha continuato a sparare “in tutte le direzioni” dall’interno. Poi l’irruzione delle squadre swat.

A cura di Antonio Palma

Un poliziotto ucciso e altri quattro feriti, tra cui uno in maniera grave, è questo il bilancio di una drammatica sparatoria avvenuta nelle scorse ore nella piccola cittadina texana di Levelland, nel sud degli Stati Uniti. Qui un uomo si è barricato in casa armato e ha iniziato sparare all’impazzata verso l’esterno dove la polizia ha dovuto stabilire un perimetro di sicurezza. L’uomo non si è fermato nemmeno davanti all’arrivo delle squadre speciali delle forze dell’ordine, le swat, e ha sparato anche contro di loro prima di essere ferito a sua volta e arrestato. La vittima infatti è proprio il omandante di una squadra SWAT che è intervenuta sul posto decidendo infine di fare irruzione in casa dopo una trattativa durata ore, si tratta del sergente Josh Bartlett.

L’autore della sparatoria

L’autore della sparatoria è stato identificato come il 22enne Omar Soto-Chavira, ora in ospedale a causa delle ferite. Il capo della polizia di Levelland, Albert Garcia, ha detto che tutto è iniziato giovedì mattina ora locale, intorno alle 11:15, con un agente della polizia stradale che ha segnalato un uomo per guida spericolata. Il poliziotto ha detto che un automobilista stava "cercando di attirarlo in uno scontro" ma poi ha perso il contatto. Alle 13 poi la polizia di Levelland ha ricevuto una chiamata da un cittadino preoccupato per il vicino che si stava comportando in modo strano, andando in giro con una grossa pistola.

Il poliziotto ucciso

Accorsi sul posto, gli agenti hanno identificato la stessa vettura segnalata in precedenza ma quando hanno bussato alla porta di casa l’uomo ha iniziato a sparare contro di loro. Gli agenti hanno risposto al fuoco ma il soggetto ha continuato a sparare "in tutte le direzioni" dall'interno, come spiegato dalla polizia. Ne è nato uno stallo terminato solo in tarda serata con l’intervento delle unità Swat che però purtroppo si è concluso nel sangue. Un agente è morto e un altro è rimasto ferito gravemente e ha avuto bisogno di un intervento chirurgico d’urgenza mentre altri tre son rimasti feriti in maniera meno grave.