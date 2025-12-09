Sfrutta omonimia con ereditiera per rubare alle banche 30 milioni e pagare debiti della sua azienda: ricercata dall’Fbi

Una donna di 73 anni è ricercata dall’Fbi con l’accusa di aver truffato diversi istituti bancari degli Usa dopo essersi finta una ricca ereditiera. Mary Carole McDonnell ha usato un caso di omonimia per fingersi ereditiera della McDonnell Aircraft Corporation e pagare con i soldi rubati i debiti della sua piccola azienda.

Mary Carole McDonnell

È ricercata dall'Fbi Mary Carole McDonnell, 73 anni, accusata di essersi spacciata per un'ereditiera, truffando banche e istituti finanziari per quasi 30 milioni di dollari in un anno. La donna avrebbe truffato importanti istituti bancari tra Los Angeles e Orange County in California.

McDonnell è riuscita ad accedere a un fondo fiduciario da oltre 80 milioni di dollari fingendosi l'ereditiera della McDonnell Aircraft Corporation. Un caso di omonimia, in realtà, che ha permesso alla 73enne di rubare il denaro e fuggire all'estero. McDonnell era in realtà l'amministratrice della Bellum Entertainment LLC, società più piccola e decisamente più modesta che si occupava di produzione di serie televisive e film. In seguito al fallimento dell'azienda, avrebbe dato il via al suo piano.

Nel luglio del 2017, quando la Bellum Entertainment ha iniziato ad attraversare le prime burrasche finanziarie, la 73enne ha ideato il piano criminale per poi perfezionarlo fino a maggio 2018. La società di produzione ora chiusa ha prodotto serie Tv basate sul crimine, tra le quali "I married a Murderer" e "It takes a Killer". In quegli anni, l'azienda avrebbe avuto difficoltà a pagare gli stipendi e a far fronte ai propri obblighi finanziari. In seguito a numerose cause civili, McDonnell si è ritrovata a dover pagare oltre 1 milione di dollari di debiti.

Leggi anche Morta Sarah Beckstrom, la soldatessa colpita durante la sparatoria vicino alla Casa Bianca

Proprio per questo motivo, la donna avrebbe messo in piedi lo stratagemma per ottenere denaro al quale non aveva diritto. Nel primo atto della sua truffa, sempre fingendosi un'ereditiera, ha sottratto 14,7 milioni di dollari a una banca, con l'aggiunta di altro denaro da altri istituti finanziari della California.

Il "colpo finale" è stato messo a segno però accedendo al fondo fiduciario da 80 milioni di dollari. Nei confronti della 73enne è stato emesso un mandato di arresto federale, ma non è mai stata rintracciata dalle autorità: secondo l'FBI, potrebbe al momento essere a Dubai.