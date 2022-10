Serial killer arrestato: accusato di aver ucciso sei persone, stava cercando la prossima vittima Il killer di Stockton, California, dall’aprile 2021 ha ucciso sei persone e ferito una donna. L’hanno fermato vicino casa: armato e mascherato, era pronto a colpire di nuovo.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiama Wesley Brownlee e, per la polizia di Stockton, in California, è un serial killer: è sospettato di aver ucciso 6 persone. Gli agenti lo hanno fermato nei pressi della sua abitazione. Era armato, pronto a compiere una "nuova missione di morte", hanno detto gli investigatori. "Siamo sicuri di aver fermato un altro omicidio", hanno aggiunto. Il 43enne sospettato era armato, vestito di scuro e con una mascherina. "I suoi comportamenti" ha precisato un funzionario “sono in linea con quanto abbiamo raccolto durante le indagini".

"Le sparatorie, iniziate lo scorso anno e proseguite fino a settembre, sono state collegate a prove balistiche forensi" hanno affermato le autorità all'inizio di questo mese. La triste sequenza temporale è iniziata il 10 aprile 2021, quando la prima vittima è stata uccisa a colpi di arma da fuoco, con gli episodi proseguiti fino all'omicidio più recente il 27 settembre.

Tutti gli agguati sono avvenuti di notte a Stockton, con le vittime sorprese mentre erano da sole in strada o a bordo di un'auto. Le vittime avevano tra i 21 ai 54 anni.

Leggi anche Iran, almeno 35 manifestanti uccisi e 739 arrestati durante le proteste per la morte di Mahsa Amini

Bronwnlee ha numerosi precedenti penali ma al momento non è stato rivelato il movente della catena di omicidi. Un'altra donna sarebbe diventata la settima vittima del killer, ma per fortuna è sopravvissuta alle ferite riportate. "Non sappiamo quale siano le sue motivazione. Quello che crediamo è che sia orientato ad una missione. Questa persona è in missione", ha detto il capo della polizia di Stockton Stanley McFadden.

Qualche settimana fa le autorità avevano offerto una ricompensa di oltre 100 mila dollari a chi avesse fornito informazioni utili all’identificazione. Inoltre era stato diffuso un video dove si vedeva una figura vicina ad una delle scene del crimine.