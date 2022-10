Seppellisce viva la figlia di 6 anni per punizione e la lascia tutta la notte, papà orco arrestato Il padre statunitense della Pennsylvania è stato arrestato dalla polizia locale, è accusato di continui abusi e violenze sui due figli di 6 e 8 anni nella loro casa.

A cura di Antonio Palma

Ha picchiato brutalmente e continuamente la figlioletta di 6 anni per punizione arrivando infine a seppellirla viva nel giardino di casa, lasciandola così per tutta la notte. Sono le pesantissime accuse di cui deve rispondere un padre statunitense della Pennsylvania, il 50enne John Edward Kraft, arrestato nei giorni scorsi dalla polizia a Waynesburg per abusi sui figli.

L’uomo è accusato di molteplici atti di violenza contro i due figlioletti di 6 e 8 anni e deve rispondere di numerosi reati tra cui aggressione aggravata, strangolamento, messa in pericolo dei bambini, detenzione di un minore e contenzione illegale di un minore.

Secondo l’accusa, infatti, Kraft avrebbe picchiato brutalmente i figlioletti in più occasioni causando loro lesioni anche serie prima del terribile gesto contro la piccola. Secondo la denuncia penale, le autorità locali infatti hanno scoperto che il corpo della ragazza era coperto di lividi vecchi e nuovi, con segni principalmente sulla testa, sul busto e sul sedere.

Ascoltati con l’aiuto di psicologi, i due bimbi hanno confermato le violenze subite dal padre, raccontando che il 50enne li avrebbe picchiati anche con una cintura e un'asta di metallo, arrivando in una occasione anche a soffocare la bimba con un cuscino, facendole perdere i sensi.

Tutto questo perché la accusava di non comportarsi bene e di mentire, stessa accusa avanzata anche per giustificare il fatto di averla seppellita viva in una buca scavata in giardino.

Il 50enne è stato arrestato in relazione alle accuse di abuso sui minori venerdì scorso e, secondo i documenti del tribunale, è stato rinchiuso nel carcere della contea di Greene dove si trova tutt’ora perché incapace di pagare la cauzione.