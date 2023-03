Segue la vittima dalla banca per 40 km per rapinarla, picchia la donna e la lascia paralizzata La vittima infatti si era recata presso la banca e aveva prelevato una grossa somma di denaro per un viaggio imminente prima di percorrere i 40 km fino al centro commerciale in Texas dove è stata aggredita.

Dopo aver visto la vittima designata prelevare una grossa somma di denaro in banca, l'ha seguito ed è arrivato addirittura a pedinarla per quasi quaranta chilometri fino a un centro commerciale per mettere a segno la sua rapina. Al momento del colpo poi ha sbagliato busta così è tornato indietro e ha picchiato la donna lasciandola paralizzata per una lesione alla spina dorsale. È l'assurda sequenza di cui è stata vittima una 44enne del Texas, in Usa, che ora potrebbe passare il resto della sua vita su una sedia a rotelle a causa delle ferite riportate nell'aggressione.

L'episodio si è consumato nella mattinata del 13 febbraio scorso alle 11:30 davanti a un centro commerciale di Bellaire, a Houston. La scena dell'aggressione è stata ripresa anche dalle telecamere di sorveglianza della zona. Nel video si vede la vittima, Nhung Truong, che viene avvicinata da un giovane che la afferra e tenta di prendere la busta contenente il denaro che stava trasportando. Nei concitati momenti la 44enne fa cadere molti suoi oggetti a terra, l'uomo afferra quella che pensava fosse la busta dei denaro e scappa ma subito si accorge dell'errore e torna indietro.

A questo punto afferra la donna che aveva subito intascato la busta e la sbatte violentemente a terra prima di afferrare la busta che cercava e dileguarsi. Secondo gli inquirenti è molto probabile che l'uomo stesse sorvegliando la banca e abbia seguito la vittima fino al luogo successivo. La vittima infatti si era recata presso la banca e aveva prelevato una grossa somma di denaro per un viaggio imminente prima di percorrere i 40 km fino al centro commerciale.

Purtroppo nell'attacco la donna è rimata gravemente ferita e ora non è in grado di usare la gamba sinistra. I medici la stanno curando ma c'è il rischio concreto che possa perdere l'uso dell'arto. Secondo quanto riferito dai familiari, i medici hanno affermato che c'è una probabilità del 50% che la madre single di tre figli possa rimanere i sedie a rotelle.