Sedicenne accoltella e uccide due donne in un centro commerciale: orrore in Repubblica Ceca L'aggressione è avvenuta a Hradec Králové, una città situata circa 100 chilometri a est di Praga. Non si conosce ancora il motivo del duplice omicidio, la polizia ha fermato un 16enne ceco.

A cura di Biagio Chiariello

Un ragazzo di 16 anni ha accoltellato e ucciso due donne, oggi 20 febbraio, in un centro commerciale nella Repubblica Ceca. La polizia locale ha confermato l'incidente, avvenuto questa mattina in un negozio situato all'interno di un centro commerciale di Hradec Králové, una città situata circa 100 chilometri a est di Praga.

Al momento, le autorità non hanno rivelato il motivo che ha spinto il giovane a compiere questo tragico gesto. Inizialmente si era parlato di due vittime ferite, una delle quali in modo grave, ma le autorità hanno poi confermato che entrambe le donne sono decedute a causa delle ferite riportate. Le identità delle vittime non sono state rese pubbliche per il momento.

Il ragazzino, di nazionalità ceca, è stato arrestato dalla polizia a circa un chilometro dal luogo dell'attacco, poco dopo l'incidente. Un coltello è stato trovato nelle vicinanze, facendo presumere che fosse l'arma utilizzata nel delitto.

La polizia sta ora cercando di ricostruire gli eventi precisi che hanno portato a questa violenza, ma al momento non sono emersi dettagli chiari circa le ragioni che hanno spinto il giovane a compiere un gesto così estremo. Il Primo Ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, definendo l'attacco un "atto assolutamente incomprensibile e orribile".

Le autorità hanno dichiarato che la situazione è comunque sotto controllo e non c'è più alcun pericolo immediato per la pubblica sicurezza. Nonostante ciò, l'incidente ha scosso profondamente la comunità di Hradec Králové e la Repubblica Ceca in generale. Al momento, le indagini sono ancora in corso e non sono stati forniti ulteriori dettagli sul caso.