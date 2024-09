Scuolabus travolge gruppo di studenti e genitori in Cina: 11 morti tra cui 5 bambini

video suggerito

In Cina uno scuolabus ha travolto un gruppo di persone che stava per attraversare la strada nei pressi di un istituto scolastico di Tai'an. Sono 11 le vittime, tra cui 5 bambini e 6 genitori. Altre 13 persone sarebbero rimaste ferite.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella provincia orientale dello Shandong, in Cina, uno scuolabus ha investito un gruppo di pedoni proprio nei pressi di una scuola media uccidendo almeno 11 persone, tra cui 5 studenti. A riferirlo è la Tv di Stato Cctv. Al momento è ancora sconosciuta la causa dell'incidente avvenuto in mattinata nella città di Tai'an, a circa 400 chilometri a sud-est da Pechino.

La tragedia è ancora in fase di ricostruzione. L'autista, secondo quanto finora appurato dalle indagini, avrebbe perso il controllo del mezzo mentre si stava avvicinando alla scuola. Il tutto sarebbe avvenuto intorno alle 7.27 locali (1.27 in Italia). Lo scuolabus avrebbe travolto un gruppo di pedoni composto da genitori e bambini che stavano per attraversare sulle strisce pedonali. Le vittime si trovavano sul ciglio della strada.

Sono 11 le persone decedute e tra loro vi sarebbero almeno 5 bambini. L'autista è stato fermato dalla polizia locale e la causa dell'incidente è attualmente oggetto di inchiesta da parte degli investigatori. I media statali hanno parlato di altri 13 feriti che però non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita. Soltanto una delle persone travolte condotte in ospedale sarebbe stata ricoverata in condizioni critiche.

Le immagini del tragico incidente sono divenute virali sui social media. Nei filmati sono visibili diversi genitori con gli abiti ancora insanguinati intenti ad aiutare i feriti. Alcuni, sconvolti per quanto successo, sono stati assistiti dai medici del pronto soccorso e poi ricoverati in ospedale per accertamenti.

Il sinistro stradale è avvenuto in una settimana di riapertura per le scuole pubbliche cinesi. Gli studenti sono infatti tornati in classe in quasi tutto il Paese per iniziare il nuovo anno accademico. In Cina la maggior parte dei ragazzi iscritti a scuola si reca in classe con i mezzi pubblici messi a disposizione dagli stessi istituti scolastici.