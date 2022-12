Scopre di avere la leucemia due settimane dopo che un cancro ha ucciso il fratello gemello di 12 anni La terribile storia di due gemelli del Regno Unito: uno è morto tre anni fa a soli 12 anni, ucciso da un tumore al cervello diagnosticato 8 mesi prima. L’altro, solo due settimane dopo la morte del fratello, ha scoperto di avere la leucemia: ora sta combattendo per sconfiggerla.

A cura di Susanna Picone

Due fratelli gemelli che si ritrovano a combattere, entrambi, contro una terribile malattia. Uno dei due, purtroppo, non ce la fa e muore a 12 anni, stroncato da un tumore al cervello. L’altro scopre di essere malato solo due settimane dopo la morte del fratello.

La terribile storia dei due fratelli arriva dal Regno Unito. Inizialmente i medici pensavano che il ragazzo soffrisse di un disturbo da stress post-traumatico in seguito alla morte del gemello. Ma poi la sua famiglia, già devastata per la morte del ragazzo, ha scoperto che anche per l’altro figlio si trattava di un brutto male: la leucemia.

“Sapere che il mio ragazzo ancora vivo aveva la leucemia è stato devastante”, ha dichiarato la mamma dei due gemelli, aggiungendo però di continuare a sperare che questa malattia si possa curare, mentre per l’altro figlio purtroppo non ha avuto questa possibilità.

Il ragazzino ucciso dal tumore al cervello è morto dieci giorni prima del Natale di 3 anni fa nonostante due interventi chirurgici, trenta sedute di radioterapia e due cicli di chemioterapia. Gli avevano diagnosticato il tumore 8 mesi prima dopo terribili mal di testa e attacchi di vomito. Quando una Tac ha mostrato una massa nel suo cervello, i medici sono stati chiari con la famiglia: non avrebbe vissuto per più di due anni.

“Si bilanciavano a vicenda”, ha raccontato ancora la mamma dei due ragazzi parlando dei suoi figli. “Questo periodo dell'anno è sempre difficile poiché mio figlio è morto prima di Natale, ma abbiamo deciso di ‘usare’ il suo amore per le feste per celebrare la sua vita ogni dicembre”, ha raccontato ancora la donna in una recente intervista spiegando, inoltre, che il fratello sta meglio e sta concludendo le cure.

“Mi sento privilegiata a essere sua madre”, ha aggiunto. La mamma dei due fratelli ha deciso inoltre di aprire una raccolta fondi per sostenere la ricerca sui tumori al cervello.