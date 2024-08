Scoppia una rissa con lo staff davanti all’albergo, turisti accoltellati in Egitto Sarebbero almeno 6 le persone rimaste ferite dopo una rissa avvenuta in un albergo di Taba, in Egitto. Alcuni turisti israeliani avrebbero dato il via a una lite con lo staff dell’hotel egiziano. Sono ancora in corso gli accertamenti sul caso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Diverse persone sarebbero state accoltellati a Taba, città egiziana al confine con Israele. Lo riferisce al Arabiya, che cita la tv egiziana Al-Qahera News. Per il momento non sono stati resi disponibili altri dettagli. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una lite avvenuta tra i dipendenti di un albergo e non di un attacco terroristico.

Stanto alle notizie riportate da Reuters, le vittime sarebbero 3 turisti israeliani e 3 dipendenti dell'albergo egiziano. Lo scontro tra turisti e personale dell'hotel sarebbe avvenuto nei pressi dell'albergo: un ospite avrebbe insultato il dipendente egiziano, dando il via a una rissa che ha coinvolto altri turisti e lavoratori. Secondo il canale televisivo filo-governativo egiziano, Al-Qahera News, uno dei dipendenti dell'albergo ha riportato gravi ferite.

In aggiornamento