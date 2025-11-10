Scoppia un incendio in una casa in Svizzera: all’interno trovato il corpo di un bambino, due persone ferite

Un bimbo è morto e due persone sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in una casa di Oberbipp, in Svizzera. Altre diciassette si trovavano nell’edificio quando è divampato il rogo: sono state tutte soccorse ed evacuate. Avviata un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto.

Immagine di repertorio.

Un bambino morto e due persone ferite. È questo il bilancio di un incendio scoppiato nella notte in una casa di Oberbipp, in Svizzera.

A riferirlo in una nota è la polizia cantonale bernese, precisando che diversi altri inquilini sono stati soccorsi sul posto perché sospettati di intossicazione da fumo. L'edificio ha subito danni importanti.

Secondo quanto è stato ricostruito, il rogo sarebbe stato segnalato poco dopo le 2.20, quando le forze dell'ordine sono state allertate e sono rapidamente intervenute sul luogo indicato. Era stato loro detto che il tetto di un'abitazione aveva preso fuoco.

Nelle operazioni sono state coinvolte una sessantina di pompieri che sono riusciti a spegnere l'incendio solo dopo diverse ore di intervento, ha precisato la Polizia, citata dai media svizzeri.

All'interno del condominio, purtroppo, è stato trovato il corpo di un bambino. Secondo le autorità, sono stati raccolti indizi concreti sulla sua identità, ma la vittima non è ancora stata formalmente identificata. Le due persone ferite sono invece state trasportate in ospedale.

Altre diciassette si trovavano nell'edificio quando è scoppiato l'incendio e sono state tutte evacuate. Per precauzione, sono state liberate anche tre abitazioni che sono nelle vicinanze. Nel frattempo, sono state trovate soluzioni di ricollocamento grazie all'intervento del Comune.

Sul posto è inoltre intervenuto il Care Team del canton Berna per prestare supporto psicologico ai presenti, si legge ancora nella nota diffusa dalle autorità.

La polizia cantonale ha avviato un'indagine per cercare di fare chiarezza sulle circostanze dell'accaduto e sulle cause esatte dell'incendio.

Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio e per permettere quelle di soccorso delle persone coinvolte, le strade che si trovano intorno alla zona interessata sono state chiuse.