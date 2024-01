Scoppia il portellone di emergenza su aereo Alaska Airlines: sottovalutati alcuni allarmi giorni prima

Secondo Jennifer Homendy della Ntsb, l’agenzia Usa preposta alla sicurezza dei trasporti, alcuni piloti avevano segnalato l’accensione della spia legata alla pressurizzazione in tre precedenti voli effettuati dall’aereo dell’Alaska Airlines costretto a un atterraggio di emergenza in Oregon per l’esplosione di un portellone di sicurezza subito dopo il decollo.