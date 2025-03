Scontro tra pullman a Barcellona: almeno 30 feriti, coinvolti anche studenti liceali italiani in gita Su uno dei due pullman viaggiava una scolaresca di studenti minorenni di una scuola di Messina che erano in gita scolastica in Spagna. Tra di loro ci sarebbero solo feriti lievi e contusi. I feriti sarebbero in totale 34, dei quali 4 in condizioni gravi. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

Oltre 30 persone sono rimaste ferite oggi in uno schianto tra due pullman a Barcellona, sulla Avenida Diagonal. Coinvolti anche alcuni studenti liceali siciliani che erano in gita scolastica in Spagna. Secondo i media locali, i feriti sarebbero in totale 34, dei quali 4 in condizioni gravi ma tra gli italiani ci sarebbe solo qualche ferito lieve. Lo scontro tra i due mezzi carichi di persone poco prima delle 15 di lunedì quando uno dei due mezzi avrebbe urtato l'altro che è uscito di strada

Su uno dei due pullman viaggiava una scolaresca di studenti minorenni di una scuola di Messina. Si tratta di una comitiva di studenti delle quinte classi del liceo. "Al momento, non rispondono alle chiamate dei genitori perché sono stati fatti scendere dal pullman e i cellulari sono rimasti a bordo" ha spiegato la preside a La Gazzetta del Sud. Gli studenti messinesi coinvolti nell'incidente di oggi a Barcellona però stanno tutti bene, anche se qualcuno è sto portato in ospedale ed è in osservazione nei pronto soccorsi. Lo confermano fonti diplomatiche spiegando che, fin dalla prima segnalazione, il Consolato Generale a Barcellona, in stretto coordinamento con la Farnesina, sta seguendo la vicenda con la massima attenzione. Il Consolato è in contatto con il responsabile della ditta di bus, il quale ha assicurato di aver inviato un autobus sostitutivo per riportare i ragazzi all'hotel presso cui soggiornavano a Lloret de Mar.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente riportata dai giornali spagnoli, si è trattato di un tamponamento tra i due mezzi in seguito al quale uno degli autobus è poi andato a finire contro un albero al lato della carreggiata. Il veicolo che viaggiava dietro ha tamponato la parte posteriore del primo, che ha colpito l'albero.

Secondo testimoni oculari, l'autobus che precedeva ha frenato all'improvviso per motivi sconosciuti e l'altro autobus lo ha tamponato violentemente. A causa dell'impatto, l'autobus che precedeva è finito sul marciapiede e ha colpito un albero a pochi metri dai pedoni seduti su una panchina.

L'incidente ha fatto scattare una maxi emergenza e sul posto sono confluite numerosi mezzi di soccorso tra polizia, vigili del fuoco e ambulanze. La Protezione Civile della Generalitat de Cataluna ha attivato l'allerta del piano di emergenza e ha chiesto ai cittadini di evitare di recarsi sul luogo dell'incidente per evitare ingorghi e facilitare il lavoro dei soccorsi.

I vigili del fuoco di Barcellona hanno inviato dieci squadre nella zona dell'incidente e il Sistema di Emergenza Medica ne ha inviate circa venti per soccorrere le 34 persone colpite. Tra queste quattro sarebbero in condizioni critiche, tra cui alcuni che sono rimasti incastrati tra le lamiere. Tre sono stati ricoverati ma meno gravi mentre per gli altri 27 casi solo ferite lievi.