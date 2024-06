Scontro frontale fra treni in Repubblica Ceca, almeno 4 morti e decine di feriti Lo scontro tra un treno passeggeri con circa 300 persone e un treno merci nei pressi di Pardubic. La maxi emergenza in Repubblica ceca è scattata mercoledì sera. Moltissime persone sono state estratte dalle carrozze attraverso i finestrini e con l’uso di scale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Gravissimo incidente ferroviario in Repubblica Ceca dove un treno passeggeri si è scontrato con un treno merci a Pardubice, causando almeno 4 morti e decine di feriti. Il terribile schianto nella tarda serata di mercoledì 5 giugno, intorno alle 22, quando, per motivi da accertare, i due convogli ferroviari si sono trovati sullo stesso binario e si sono scontrati frontalmente. L'incidente tra treni è avvenuto lungo il corridoio ferroviario principale della Repubblica Ceca, nei pressi di Pardubice, città che si trova a circa un centinaio di chilometri dalla capitale Praga.

Il treno passeggeri gestito dalla società ceca RegioJet, su cui viaggiavano circa 300 persone, collega la Slovacchia e numerosi centri regionali del paese con la capitale ceca Praga. Lo schianto tra i due convogli ha fatto scattare una maxi emergenza e massiccia è stata la risposta dei soccorsi sul posto con decine di uomini e mezzi impegnati per ore. Moltissime persone sono state estratte dalle carrozze attraverso i finestrini e con l'uso di scale. "Il 5 giugno prima di mezzanotte un treno passeggeri si è scontrato con un treno merci sulla ferrovia di Pardubice. Entro mezzanotte sono arrivate sul posto 36 unità di vigili del fuoco professionisti e volontari, oltre a polizia e il servizio di soccorso. Sul treno passeggeri viaggiavano più di 300 persone" spiegano i vigili del fuoco.

Le prime immagini e i video mostrano alcuni vagoni deragliati e in bilico sui binari con i finestrini rotti dai pompieri

per accedere ai feriti. Al momento non è chiaro il motivo dello scontro tra i due treni. “Non possiamo e non vogliamo fare ipotesi sulle cause del disastro”, ha spiegato il ministro dei Trasporti, Martin Kupka, assicurando che sul caso è stata aperta una indagine per chiarire ogni aspetto.

Secondo la portavoce dei vigili del fuoco locali, Vendula Horakova, il treno merci trasportava carburo di calcio, un sostanza chimica altamente infiammabile che ha reso i soccorsi più difficoltosi ma al momento non si segnalano altri pericoli. Il collegamento ferroviario principale tra Praga e la parte orientale del Paese è stato interrotto per permettere i soccorsi e le indagini e resterà chiuso anche oggi giovedì 6 giugno. Il primo ministro ceco, Petr Fiala, ha parlato di una "grande tragedia" e ha espresso le sue condoglianze ai parenti delle vittime.