Sconosciuti si introduco in casa e avvelenano tutti i pesci dell'acquario: danni per 30mila euro L'assurda scoperta quando la donna inglese si è svegliata al mattino scorgendo dalla finestra una strana massa bianca che spuntava ovunque nel giardino. Era schiuma, probabilmente causata da detersivo che qualcuno aveva gettato nell'acquario.

A cura di Antonio Palma

Una pensionata britannica sta pensando di lasciare la casa in cui ha vissuto per oltre 48 anni, nel Derbyshire, dopo aver scoperto che qualcuno si è introdotto nel piccolo giardino e ha avvelenano tutti i pesci dell'acquario con del detersivo. L'assurda scoperta quindici giorni fa quando la donna si è svegliata al mattino scorgendo dalla finestra una strana massa bianca che spuntava ovunque nel giardino.

Quando è uscita fuori per capire, Christine Whiteley ha scoperto che era schiuma, probabilmente causata da detersivo che qualcuno aveva gettato nell'acquario che lei aveva costruito negli anni con tanta cura nella casa de Derbyshire, in Inghilterra, per avvelenare i suoi pesci. "Ho aperto la porta e mi sono guardata intorno nel giardino e ho pensato: Che diavolo è quello?" ha ricordato la donna.

Un momento di terrore e panico per la settantenne che istintivamente ha iniziato a tirare fuori freneticamente i suoi 28 pesci dallo stagno-acquario e ad innaffiarli con un getto d'acqua nella speranza di salvarli. Christine Whiteley ha cercato di reperire in fretta e furia degli acquari improvvisati utilizzando lavandini, vasca da bagno e ogni altro contenitore nel vano tentativo di salvare gli animali ma purtroppo è stato uno sforzo inutile.

Tutti i pesci sono morti tranne uno, ora rinominato non a caso Lucky. Si tratta di un danno economico enorme visto che erano in alcuni casi anche pesci esotici come la carpa koi e la scardola dorata dal valore di circa 30mila euro. Altrettanto importante è il valore affettivo visto che la donna aveva allevato per decenni alcuni pesci erano dei quali regali che le avevano fatto i familiari per il compleanno, Natale e la festa della mamma.

"Mi mancano terribilmente. Non erano dei pesci comuni, erano tutti individui e tutti animali domestici. So che per gli altri sono solo pesci, ma quando qualcosa fa parte della tua vita da 22 anni, è inevitabile che ti influenzi" ha spiegato la donna. La pensionata ritiene che il colpevole potrebbe essere un abitante del posto con cui in passato aveva litigato. La polizia del Derbyshire ha dichiarato che è in corso un'indagine sull'incidente.