Scompare nel nulla dopo una festa, dopo 20 anni arrestate due persone per l’omicidio di Lisa: corpo mai trovato

Un uomo e una donna sono stati arrestati nel Regno Unito in relazione alla scomparsa e all’omicidio di Lisa Dorrian: la svolta dopo 20 anni, la ragazza sparì dopo una festa in un campeggio e il corpo non è mai stato ritrovato.
A cura di Ida Artiaco
Immagine

Svolta dopo 20 anni per uno dei cold case più famosi del Regno Unito. Due persone, un uomo e una donna, sono stati arrestati ieri in relazione alla scomparsa e all'omicidio di Lisa Dorrian, di cui si sono perse le tracce dal febbraio del 2005 dopo che partecipò ad un festa in un campeggio a Ballyhalbert, nella contea di Down, in Irlanda del Nord. All'epoca, aveva 25 anni.

A finire in manette, dopo due decenni di indagini, sono stati una 40enne residente a Bangor, nella contea di Down, e un 42enne – che si trovava in Scozia al momento dell'arresto – con le accuse di omicidio, favoreggiamento, omissione di informazioni e impedimento a una sepoltura legale e dignitosa. "Sono passati quasi 21 anni dalla scomparsa e dall'omicidio di Lisa, anni di tortura per la sua famiglia", ha detto l'ispettore capo Kerrie Foreman.

La polizia ritiene che Lisa sia stata assassinata la notte del 27 febbraio 2005 o nelle prime ore del mattino seguente. La ragazza stava partecipando ad una festa al Ballyhalbert Caravan Park quando scomparve nel nulla. "Lisa è stata vista viva l'ultima volta la notte di domenica 27 febbraio 2005 a Ballyhalbert e riteniamo che sia stata assassinata quella notte o nelle prime ore del mattino seguente", ha detto precisamente Foreman. Il corpo non è mai stato ritrovato, nonostante le numerose ricerche su larga scala e la disperata campagna portata avanti avanti negli ultimi 20 anni dalla sua famiglia.

Ma le indagini non finiscono qui. "Siamo determinati a rendere giustizia alla famiglia di Lisa e invito chiunque abbia informazioni sulla sua scomparsa e sul suo omicidio a contattare gli investigatori", ha concluso l'ispettore capo. A dicembre dello scorso anno anche un 68enne era stato arrestato con le stesse accuse rivolte all'uomo e alla donna fermati ieri.

Parlando a 20 anni dalla scomparsa, la sorella di Lisa, Joanne Dorrian, ha affermato che la madre è morta "senza sapere cosa fosse successo alla sua bellissima primogenita. La nostra famiglia non è più stata la stessa dal giorno in cui abbiamo ricevuto la notizia della sua scomparsa di Lisa".

