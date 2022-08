Scivola dal sedile mentre è sulle montagne russe al luna park: morta dopo volo di 8 metri Incidente al Klotti Wildlife and Leisure Park a Klotten, in Germania: una donna di 57 anni è morta dopo essere scivolata dal proprio sedile mentre era sulle montagne russe facendo un volo di circa 8 metri.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Tragedia in un parco divertimenti tedesco: una donna di 57 anni è morta dopo essere precipitata dalle montagne russe facendo un volo di quasi 8 metri.

È scivolata dal sedile dell'attrazione per cause che sono ancora in via di accertamento.

È successo sabato pomeriggio al Klotti Wildlife and Leisure Park a Klotten.

La polizia ha cercato di stabilire se la sua morte fosse dovuta a "a terzi", ma l'ultimo aggiornamento dei pubblici ministeri di lunedì ha suggerito che non vi era "alcun sospetto" di condotta criminale.

La vittima, di cui non sono state diffuse le generalità e di cui si sa soltanto che era originaria di Sankt Wendel, nella regione tedesca del Saarland, è morta sul posto dopo che i soccorritori hanno tentato invano di rianimarla.

Secondo l'ufficio del pubblico ministero di Coblenza, "la donna è scivolata via dal suo posto mentre la carrozza in cui era seduta attraversava una curva prima di cadere fuori pista da un'altezza di circa otto metri".

Secondo il quotidiano tedesco Bild ci sarebbero stati anche dei ritardi nei soccorsi, dal momento che l'area era di difficile accesso.

Dopo aver chiuso il parco per tre giorni a seguito dell'incidente, gli amministratori hanno confermato ieri sera sui propri canali social che le attrazioni avrebbero riaperto al pubblico da oggi, fatta eccezione che per l'attrazione coinvolta.

Sebbene le montagne russe in questione siano state ispezionate e autorizzate dall'Associazione tedesca di ispezione tecnica (TÜV), Klotti Park ha dichiarato che intende far controllare l'attrazione una seconda volta per assicurarsi che sia completamente funzionante e sicura per i visitatori.

Secondo quanto riferito, gli investigatori stanno lavorando con il TÜV per rivedere i "documenti di approvazione e test delle autorità di controllo" della giostra e interrogando i testimoni, con il corpo della vittima che sarà sottoposto ad autopsia i cui risultati potranno fare chiarezza sulle cause della morte.