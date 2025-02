video suggerito

Scimmia entra in una centrale elettrica e fa saltare la corrente: lo Sri Lanka resta in blackout per ore Ieri domenica 9 febbraio lo Sri Lanka è stato senza corrente per diverse ore: il ministro dell’Energia Kumara Jayakody ha spiegato che il blackout sarebbe stato causato da una scimmia che è entrata in una centrale elettrica. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una scimmia è entrata in una centrale elettrica e ha causato un blackout durato diverse ore in una zona dello Sri Lanka. Tutto sarebbe successo ieri domenica 9 febbraio quando a spiegare cosa era successo è stato il ministro dell'Energia Kumara Jayakody.

Nella mattina di ieri buona parte del Paese è stato senza elettricità, così come alcuni ospedali che per ore si sono dovuti affidare ai generatori. Ma la corrente non è stato l'unico problema: il governo ha chiesto anche ai suoi cittadini di limitare l'uso dell'acqua perché il blackout aveva mandato in arresto anche l'impianto di depurazione. A questo punto il ministro ha dovuto spiegare cosa avesse provato tutto questo. Ha svelato quindi che una scimmia sarebbe entrata nella centrale di Panadura, sulla costa sud occidentale del Paese, e aveva fatto saltare i cavi dell'alta pensione.

La principale società che gestisce l’energia elettrica nel Paese Ceylon Electricity Board (CEB) invece si è limitata a dire che la corrente era saltata per un guasto in una centrale in un paesino vicino alla capitale e quindi vicino a Panadura. L'agenzia sta indagando per sapere con esattezza quanto accaduto, così anche il ministero dell'Energia.

Restano ancora da capire le condizioni della scimmia dopo che è venuta a contatto con i cavi dell'alta tensione. Intanto, però dopo alcune ore senza la corrente, in Paese è tornata la normalità.