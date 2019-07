Dramma ad alta quota al confine tra Francia e Italia. Due aerei da turismo si sono schiantati questa mattina nei cieli tra Larche e Batterie de Viraysse, in Francia, nella regione dell'Alta Provenza al confine con la provincia di Cuneo. La stampa d'oltralpe parla di 2 morti, ma si attendono conferme: si tratterebbe di due inglesi di 18 e 37 anni, mentre un terzo passeggero sarebbe ferito. I due velivoli erano decollati dal piccolo aeroporto di Saint-Pons e l'incidente si sarebbe verificato intorno alle 12 di oggi. Il traffico al valico del colle della Maddalena, in valle Stura, è stato bloccato dai carabinieri per agevolare le ricerche e i soccorsi. Ancora in corso le operazioni da parte delle forze dell'ordine.

"Sono state mobilitate le risorse di SDIS e PGHM, tra cui una gendarmeria per elicotteri, 3 ambulanze, 1 veicolo di soccorso stradale, 1 veicolo medico-infermiere, 1 veicolo di comando, 4 gendarmi e 22 vigili del fuoco", affermano i servizi della prefettura transalpina.