Schiacciato dalla sua auto mentre ordina al McDonald’s, Tony muore al Drive-Thru lasciando 2 figli Tony Eyles è rimasto schiacciato tra la sua stessa auto e il locale dopo che la sua vettura si è messa in marcia involontariamente al drive-thru di un McDonald’s a Vancouver. L’uomo ha aperto a portiera ma inavvertitamente ha messo in marcia l’auto che si è schiantata contro una parte dell’edificio schiacciandolo tra portiera della vettura e muro.

A cura di Antonio Palma

Un assurdo quanto tragico incidente al Drive-Thru di un McDonald's è costato la vita a un uomo di 42 anni che stava semplicemente ordinando la colazione in uno dei ristoranti della nota catena di fast food in Canada. Tony Eyles è rimasto schiacciato tra la sua stessa auto e il locale dopo che la sua vettura si è messa in marcia involontariamente. La tragedia nelle prime ore di venerdì scorso quando il 42enne si è fermato al drive-thru di un McDonald's a Vancouver prima di andare la lavoro. Secondo quanto ricostruito finora, erano circa 5.30 del mattino e l’uomo aveva già finito di pagare l'ordine quando gli è caduta la carta di credito. A questo punto ha aperto a portiera per recuperarla ma inavvertitamente ha messo in marcia l’auto che si è schiantata contro una parte dell’edificio schiacciandolo tra portiera della vettura e muro.

Nonostante i tempestivi soccorsi da parte dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno provato a rianimarlo a lungo ma alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte sul posto. La polizia di Vancouver ha spiegato che la ricostruzione è avvenuta in base ai filmati di sorveglianza del locale ma sono alla ricerca di automobilisti che potrebbero aver avuto filmati la scena con dash cam o aver assistito personalmente allo schianto fatale.

La tragedia ha sconvolto parenti e amici dell’uomo, descritto come un padre amorevole e gran lavoratore. Il 42enne Eyles lascia la moglie, con la quale stava preparando i festeggiamenti imminenti per il nono anniversario di matrimonio, e due figli piccoli di otto e sei anni. Gli amici hanno avviato una raccolta fondi per loro che è riuscita a raccogliere oltre 60mila dollari. “Sappiamo che i soldi non cambieranno quello che è successo, ma speriamo che possiamo almeno aiutare la famiglia a superare questo difficile momento finanziario” hanno spiegato gli amici della vittima.