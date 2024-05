Scarica i gelati ma dimentica il freno, furgone investe 29 bimbi: il drammatico video dal Kirghizistan L’episodio giovedì 2 maggio a Jerge-Tal dove si svlgeva una manifestazione tradizionale. Un furgone incaricato di trasportare i gelati è piombato giù dalla collina senza freni ed è finito sulla folla. Dei 29 minori colpiti e feriti, 7 bambini sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Un furgone senza conducente e senza freni che si muove fuori controllo e scende lungo la collina, prendendo sempre più velocità fino a travolgere la folla e un intero gruppo di bambini che partecipava a una manifestazione pubblica tra i prati. Sono le drammatiche immagini, riprese in un video, che arrivano dal Kirghizistan dove l’incidente ha causato il ferimento di 29 minori tra cui alcuni ricoverati in gravissime condizioni.

L'episodio giovedì 2 maggio fuori da Jerge-Tal, un piccolo villaggio nella regione di Jalal-Abad dove era in corso un evento culturale, un festival in abiti tradizionali con bandiere, suoni e canti. La festa è stata sconvolta i pochi attimi mentre adulti e minori erano impegnati in coreografie a favore di telecamere e droni che immortalavano la scena. Le stesse telecamere che hanno registrato però il momento in cui un furgone incaricato di trasportare i gelati è piombato sulla folla, travolgendo tutti e tutto.

Secondo il Ministero della Salute, il furgoncino è finito proprio su un gruppo di ragazzi tra i 9 ai 16 anni prima di schiantarsi contro un gazebo che lo ha bloccato. Dei 29 minori colpiti e feriti, 18 hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale. Tra di loro 7 bambini sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale regionale e le condizioni di 3 di questi sono considerate gravissime. Altri bambini sono stati ricoverati in condizioni di media gravità.

Secondo le autorità locali, il furgone era stato impiegato per il trasporto dei gelati per i ragazzi che partecipavano all’evento. Dopo aver parcheggiato, però, il proprietario ha dimenticato il freno. Mentre scaricava i cartoni dei gelati, il mezzo, diventato più leggero, si è messo in movimento finendo giù per la collina.

Come spiegano i media locali, il 48enne proprietario del veicolo è un commerciate della zona che ogni anno aiuta nella manifestazione, andando a prendere e portando i gelati che lui non vende. Quest’anno aveva portato oltre 3mila gelati prima dell’incidente che ora gli è costato l’arresto.