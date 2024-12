Scappa dai poliziotti e resta incastrato in un camino, per liberarsi chiede aiuto alla polizia

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Fall River, in Massachussetts, dopo aver tentato di fuggire dalla polizia che lo stava inseguendo. L’uomo è rimasto incastrato in un camino e per liberarsi ha chiesto aiuto proprio ai poliziotti dai quali stava scappando pochi minuti prima.