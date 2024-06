video suggerito

Scacciato per pulire la strada, senzatetto aggredisce operatore: vigile spara e lo uccide in Francia La vittima è un uomo di 47 anni che viveva da 7 anni nella sua automobile. In zona, ad Aubervilliers, era in corso un'importante operazione di pulizia stradale e il clochard sarebbe stato allontanato con l'auto ma in risposta avrebbe impugnato il cacciavite scagliandosi contro l'addetto.

A cura di Antonio Palma

Terribile episodio in Francia dove un senzatetto è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da un agente della polizia municipale dopo che il clochard aveva aggredito un operatore del comune che puliva le strade. La tragedia si è consumata nella prima mattinata di oggi, mercoledì 19 maggio, intorno alle 8.30 tra le strade di Aubervilliers, comune dell'hinterland di Parigi situato nel dipartimento della Senna-Saint-Denis. La vittima è un uomo di 47 anni che viveva da 7 anni nella sua automobile ed è stato raggiunto da diversi colpi nel quartiere di Landy.

Secondo quanto ricostruito finora, il quarantasettenne aveva impugnato un cacciavite e aveva aggredito prima un operatore dell'ente pubblico territoriale da cui dipende Aubervilliers e poi un vigile urbano che era accorso in suo aiuto. Per questo l'altro vigile urbano ha estratto l'arma e lo ha colpito a sua volta uccidendolo. In zona era in corso un'importante operazione di pulizia stradale e il clochard sarebbe stato allontanato con l'auto ma in risposta avrebbe impugnato il cacciavite scagliandosi contro l'addetto la manutenzione del Comune, ferendolo al capo.

"Durante questi interventi in zone complicate, la polizia municipale è sistematicamente presente in sostegno agli addetti" ha spiegato il sindaco della cittadina francese, fornendo il suo sostegno incondizionato alla sua polizia municipale. "In effetti in questo settore ci sono molte difficoltà e sequestriamo i veicoli che possono dar luogo a problemi. Questo agente di polizia ha agito legittimamente per proteggere un agente del servizio di pulizia della nostra unità territoriale che era in pericolo di morte", ha aggiunto il primo cittadino.

L'addetto colpito col cacciavite non ha riportato ferite gravi così come il primo vigile che ha alcune ferite a un braccio ma entrambi hanno avuto bisogno di cure in pronto soccorso. L'agente che ha sparato invece è in stato di fermo ed è ora sotto inchiesta dopo essere stato interrogato dalla polizia giudiziaria di Seine-Saint-Denis incaricata di indagare sulle circostanze dell'uso dell'arma. "Questa è ovviamente una tragedia. Non è insignificante che uno dei nostri agenti di polizia usi la sua arma. Ma sono persone formate e autorizzate a usare armi" ha concluso il sindaco.