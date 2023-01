“Sapevano che era armato”: il sospetto sul bimbo di sei anni che ha sparato alla maestra Il sovrintendente della Richneck Elementary school di Newport News, in Florida, dove la scorsa settimana un bambino di 6 anni ha sparato alla maestra in classe, ha fatto sapere che un membro dello staff era a conoscenza del fatto che l’alunno fosse armato: “Borsa perquisita ma non è stato trovato nulla”.

A cura di Ida Artiaco

Un membro del personale della Richneck Elementary school di Newport News, in Florida, era stato avvisato che il bimbo di 6 anni che ha sparato alla maestra durante una lezione in classe aveva con sé un'arma da fuoco. È questa l'ultima indiscrezione che emerge dalle indagini sulla sparatoria a scuola verificatasi la scorsa settimana negli Usa.

La borsa dello studente è stata perquisita, ma non è stata trovata alcuna arma all'interno, ha detto ai genitori il sovrintendente della scuola, George Parker. La pistola con la quale il bambino ha aperto il fuoco "intenzionalmente" contro la 25enne Abigail Zwerner, ancora ricoverata in ospedale, apparteneva alla madre.

"Almeno un dipendente dell'amministrazione scolastica è stato informato di una possibile arma", ha detto il signor Parker durante un incontro online con i genitori giovedì, secondo una clip condivisa dal notiziario locale WAVY-TV. "Il membro dello staff era consapevole che quello studente aveva una pistola e che c'era la possibilità che ci fosse un'arma nel campus", ha aggiunto.

La BBC, che ha riportato la notizia, ha contattato la scuola per ulteriori approfondimenti ma non ha ancora ricevuto risposta. Il sovrintendente non ha infatti chiarito se il ragazzo abbia nascosto l'arma o perché le autorità non l'abbiano trovata nel suo zaino.

La polizia, dopo la sparatoria, ha detto di aver trovato una pistola Taurus da 9 mm, legalmente detenuta dalla mamma del bimbo, in classe vicino al banco dello studente, insieme al suo zaino, un telefono cellulare e un bossolo. Intanto, la scuola dove si sono verificati i fatti resta ancora chiusa, mentre la maestra colpita resta ricoverata in gravi condizioni, ma stabili, e il piccolo in una struttura medica in attesa che le autorità capiscano cosa potrebbe rischiare dal punto di vista legale data la sua giovane età.