Il bimbo di 6 anni che ha sparato alla maestra usava la pistola di sua madre: cosa rischia adesso Secondo quanto emerso dalle indagini in corso, la pistola usata dal bimbo di 6 anni per aprire il fuoco contro la sua insegnante in una scuola elementare in Virginia (Usa) era legalmente detenuta dalla madre.

A cura di Ida Artiaco

La pistola con la quale un bambino di 6 anni ha aperto il fuoco contro la sua insegnante in classe in una scuola elementare della Virginia, Stati Uniti, era detenuta legalmente dalla mamma. È questo l'ultimo aggiornamento diffuso dalla polizia locale sulla vicenda che ha fatto il giro del mondo.

Stando a quanto ricostruito finora, il bimbo avrebbe portato la pistola a scuola nel suo zainetto, prima di sparare "intenzionalmente" alla sua maestra 25enne Abigail ‘Abby' Zwerner, durante la lezione di venerdì scorso alla Richneck Elementary School. L'insegnante, che resta ricoverata in ospedale in condizioni "stabili", è riuscita a mettere in salvo studenti prima di chiedere aiuto per se stessa, hanno aggiunto gli inquirenti.

A che punto sono le indagini sulla sparatoria alla scuola elementare in Virginia

La polizia di Newport News, una città di circa 180mila abitanti a nord-ovest di Virginia Beach, ha dichiarato di aver parlato con la maestra lunedì. "Lei è un soldato, è un'eroina", ha detto l'agente capo Steve Drew, aggiungendo che Zwerner gli ha chiesto ripetutamente come stessero gli studenti che erano in classe al momento della sparatoria.

Secondo Drew il bambino ha sparato un solo colpo contro la sua insegnante. Ha aggiunto che "la sparatoria non è stata accidentale, ma intenzionale" e che è avvenuta mentre Zwerner stava tenendo una lezione. Quest'ultima è stata colpita alla mano e nella parte superiore del petto.

È stata trovata una pistola Taurus da 9 mm in classe vicino al banco dello studente, insieme al suo zaino, un telefono cellulare e un bossolo esploso: "È stata acquistata legalmente dalla mamma del bambino e conservata nella loro casa", ha aggiunto il capo della polizia.

Intanto, il piccolo, che non è stato identificato, è stato preso in custodia ed è in fase di valutazione in ospedale, ha detto la polizia, aggiungendo che chiederanno un ordine di detenzione temporanea, mentre continuano le indagini sull'incidente, con ulteriori interrogatori a testimoni e servizi per l'infanzia locali. La scuola rimarrà chiusa tutta la settimana per dare agli studenti e alle famiglie "il tempo di riprendersi", ha concluso Drew.

Cosa rischia adesso il bambino

Il caso scoppiato in Virginia ha costretto i leader locali, la polizia e gli esperti di violenza a confrontarsi con un'orribile domanda: cosa succede quando è un alunno di prima elementare ad aprire il fuoco? Quattro giorni dopo i drammatici eventi presso la Richneck Elementary School, la comunità di Newport News è ancora alla ricerca di una risposta.

Legalmente, infatti, come riporta la BBC, le autorità si trovano in un territorio inesplorato. La legge della Virginia vieta di accusare un bambino di sei anni come un adulto. Lo studente potrebbe essere incriminato in un tribunale per i minorenni, ma l'età minima per una pena detentiva minorile è di 11 anni.

Per questo è possibile che a pagare le conseguenze di quanto successo siano i genitori del bimbo, anche alla luce del fatto che la pistola da lui utilizzata apparteneva alla mamma. La legge della Virginia considera un reato "lasciare sconsideratamente un'arma da fuoco carica e non protetta in modo tale da mettere in pericolo la vita o l'incolumità fisica di qualsiasi bambino di età inferiore ai quattordici anni". Il che potrebbe essere applicato a questo caso, come ha affermato Robert Leider, professore di diritto alla George Mason University.

In un altro scenario, lo stato della Virginia "potrebbe sostenere che sono state le azioni dei genitori a portare direttamente alla sparatoria dell'insegnante e che il bambino era troppo piccolo per attribuirgli qualsiasi illecito", ha aggiunto Leider.