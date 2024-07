video suggerito

Perché Thomas Matthew Crooks ha sparato a Trump, le ipotesi sul movente dell’attentato Thomas Matthew Crooks, 20 anni, è l’uomo che sabato ha sparato a Donald Trump durante un comizio della campagna presidenziale a Butler, in Pennsylvania. Ancora ignoto il movente dell’attentato al leader repubblicano. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Thomas Matthew Crooks

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Attentato a Donald Trump in Pennsylvania ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per quale ragione Thomas Matthew Crooks ha sparato a Donald Trump? Quale motivazione ha spinto il ventenne – poi ucciso dalla polizia – a premere il grilletto contro il candidato repubblicano alla Casa Bianca durante un comizio della campagna presidenziale a Butler, in Pennsylvania? Sono le domande alle quali da sabato stanno cercando di rispondere gli investigatori statunitensi. Secondo l'FBI l'attentato al leader della destra americana sarebbe un caso di terrorismo interno e non vi sarebbe traccia di ingerenze o collaborazioni internazionali, tuttavia l'assenza di un chiaro movente ideologico sta alimentando le ipotesi più svariate, incluse quelle complottiste.

Ancora ignoto il movente dell'attentato a Donald Trump

I federali sono convinti che Crooks abbia agito da solo, tuttavia sui suoi account social non sono stati trovati contenuti minacciosi o posizioni politiche che possano spiegare l'attentato a Trump. Lo stesso Joe Biden ha espresso solidarietà al rivale ed esortato tutti "a non fare supposizioni sulle sue motivazioni o sulle affiliazioni" dell'attentatore. "Lasciate che l'FBI faccia il suo lavoro e che le agenzie partner facciano il loro. Ho dato istruzioni affinché questa indagine sia approfondita e rapida". Insomma, il movente dell'attentato al momento è ancora oggetto di indagine e ogni ipotesi che non provenga da fonti ufficiali va presa con le pinze. Quel che è certo, perché affermato proprio dall'FBI, è che nell'auto di Matthew Crooks è stato trovato materiale per costruire ordigni esplosivi: a cosa avrebbe dovuto servire non è ancora chiaro.

Le inclinazioni politiche di Crooks: apparentemente né repubblicano né democratico

Così come non sono chiarissime le inclinazioni politiche di Crooks. Il ventenne era registrato come elettore repubblicano in Pennsylvania, ma le indagini sui suoi movimenti finanziari mostrano anche che il 20 gennaio 2021 – il giorno in cui Biden ha prestato giuramento come presidente – donò 15 dollari a un comitato di azione politica progressista. Non è possibile quindi stabilire se l'attentatore fosse ideologicamente di destra o di sinistra.

Gli studi di Thomas Matthew Crooks e il sospetto bullismo

Diplomatosi nel 2022 alla Bethel Park High School, nel 2022 Crooks – secondo un articolo del Tribune-Review – era stato tra gli studenti che avevano ottenuto un premio per la matematica e le scienze. Aveva provato a entrare nella squadra di tiratori della scuola ma era stato escluso – ha raccontato l'attuale capitano Frederick Mach – perché considerato non portato per questa disciplina. Stando alla testimonianza di Jason Kohler, che frequentava lo stesso istituto, Crooks sarebbe stato vittima di bullismo, circostanza che l'avrebbe reso un ragazzo piuttosto solitario. Alcuni studenti lo prendevano in giro per abiti che indossava, compresi vestiti da cacciatore. Altri, però, hanno sminuito la rilevanza di tali atti di bullismo.

La famiglia di Crooks collabora con la polizia

Intervistato dalla CNN, il padre di Matthew Crooks ha detto che stava cercando di capire "cosa diavolo stesse succedendo", ma che non avrebbe parlato di suo figlio prima di aver incontrato le forze dell'ordine. Un funzionario dell'FBI ha confermato ai giornalisti che la famiglia di Crooks sta collaborando con gli investigatori.

Crooks ha sparato a Trump da circa 150 metri di distanza

Intanto emergono interessanti particolari. Crooks ha utilizzato un fucile AR-15, che le autorità ritengono sia stato acquistato dal padre. Un video pubblicato sui social media e geolocalizzato dall'AP mostra il ventenne con indosso una maglietta grigia con una bandiera americana nera sul braccio destro, mentre è immobile sul tetto di uno stabilimento manifatturiero appena a nord del Butler Farm Show, dove si è tenuto il comizio di Trump.

Il tetto in cui si era nascosto Crooks distava meno di 150 metri da luogo in cui Trump stava parlando, una distanza dalla quale un tiratore appena decente avrebbe potuto ragionevolmente colpire un bersaglio di dimensioni umane. Si tratta infatti di una distanza dalla quale le reclute dell'esercito americano devono colpire una sagoma umana in scala per ottenere l'idoneità ad impiegare fucili M-16.

Crooks era un fanatico delle armi?

Le immagini del corpo di Crooks esaminate sempre dall'AP mostrano che sembrava indossare una t-shirt di Demolition Ranch, un popolare canale YouTube che pubblica regolarmente video di un uomo che spara con pistole e fucili d'assalto contro bersagli, tra i quali anche manichini umani. Ciò potrebbe far pensare che – esclusi moventi di natura ideologica – Crooks possa essere stato solo un grande fanatico delle armi da fuoco.