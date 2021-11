San Paolo, crolla il soffitto della grotta: 9 vigili del fuoco muoiono durante un’esercitazione Tragedia nello Stato brasiliano di San Paolo dove nove vigili del fuoco sono morti durante un’esercitazione all’interno di una grotta nella città di Duas Bocas: 16 i pompieri del Corpo de Bombeiros di San Paolo travolti, alcuni dei quali in maniera meno grave. Un sopravvissuto poi estratto dalle macerie è stato portato in ospedale.

A cura di Chiara Ammendola

I vigili del fuoco al lavoro nella grotta per liberare i colleghi (via social)

Tragedia durante una esercitazione del gruppo dei vigili del fuoco del Corpo de Bombeiros di San Paolo, in Brasile. Il soffitto di una grotta ha ceduto travolgendo almeno sedici persone: nove i morti e un sopravvissuto estratto dalle macerie dai colleghi e trasportato in condizioni critiche in ospedale. Gli altri hanno riportato invece ferite meno gravi.

L'esercitazione di 26 pompieri del Corpo de Bombeiros di San Paolo

Il drammatico incidente è avvenuto la scorsa notte nello Stato brasiliano di San Paolo dove il gruppo stava partecipando a un'esercitazione in una grotta che si trova a Duas Bocas, vicino alla città di Altinopolis. Un vero e proprio corso formativo per il Corpo de Bombeiros di San Paolo al quale hanno preso parte 27 partecipanti, uno di quelli che periodicamente vengono svolti dai Vigili del fuoco. Poco dopo l'inizio dell'esercitazione però si è consumata la tragedia: il soffitto e parte della parete della grotta hanno ceduto travolgendo diversi pompieri.

Un sopravvissuto ricoverato in condizioni critiche in ospedale

In 16 sono rimasti feriti, uno dei quali in maniera grave. Nove in totale le vittime così come confermato dal dipartimento dei vigili del fuoco su Twitter. "Ci sono nove morti mentre una decima persona è stata tratta in salvo", si legge nel tweet. Sempre sui social i vigili del fuoco hanno mostrato anche le immagini delle operazioni di salvataggio. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta che dovrà chiarire cosa abbia provocato il cedimento della grotta e perché sia stato scelto quel luogo per l'esercitazione, luogo evidentemente non controllato precedentemente.