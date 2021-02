Un papà "eroe" è saltato in un lago ghiacciato e ha guadato il ghiaccio per salvare il suo cane. Helen e Ste Cotton erano fuori per la loro passeggiata quotidiana con il loro cucciolo di famiglia di 11 anni, Trudy, quando in qualche modo si è recata in mezzo al lago ghiacciato a Walton Hall Park, Liverpool. Il cane, un Cavalier King Charles Spaniel, si è ritrovato nell'acqua gelida e non è stata in grado più di uscirne. È stato a quel punto che il proprietario, Ste, 48 anni, è saltato nell'acqua gelida per salvare il suo amato animale domestico. L'incidente, ripreso dalla telecamera dalla figlia di Helen, Emilia, è stato descritto come "esilarante". Nel video, Ste, un ex bagnino, indossa solo jeans e una maglietta, si vede portare Trudy sulle spalle, scoppiando a ridere.

Helen ha detto: "Io e mio marito andiamo a piedi tutti i giorni, facciamo un po' di esercizio quotidiano. Trudy non si è mai avvicinata a un lago, quindi siamo rimasti piuttosto scioccati da ciò che è successo. Ieri mia figlia ha deciso di unirsi a noi con il suo cane, che ha cominciato a fiutare qualcosa nel lago e Trudy sembrava interessata. Si è avvicinata e ha iniziato a fiutare anche lei, ma ad un certo si è resa conto che era difficile camminare sul ghiaccio ed è scappata in mezzo al lago. Come puoi immaginare, non appena è arrivata al centro, il ghiaccio si è rotto, quindi è finita in acqua. Non era abbastanza grande da rompere il ghiaccio per tornare indietro, quindi è rimasta bloccata".

Helen ha aggiunto: "L'espressione sul viso di Ste quando doveva entrare era qualcosa di molto divertente. Sembrava che dicesse: ‘Devo davvero entrare qui'. All'inizio, ovviamente, eravamo spaventati. Ma Ste non ha esitato. Quando ha preso Trudy, abbiamo iniziato a ridere. Mia figlia è una persona piuttosto maliziosa, quindi non appena lo ha visto entrare nel ago, ha preso il telefono per filmare. La mia era una risata nervosa, ma la sua era invece esilarante, ma una volta che Ste l'ha salvata è andato tutto bene, è stato divertente e giocoso. Intorno a loro si sono radunate parecchie persone e lo hanno applaudito quando è uscito dall'acqua".

Quando è tornata a casa, Trudy si è fatta un bel bagno caldo. Helen ha aggiunto: ‘Se Ste non fosse andata a prenderla, non sarebbe uscita, non sarebbe riuscita ad andare da nessuna parte, non avrebbe potuto rompere il ghiaccio. Lui il mio eroe".