Sacchi per cadaveri pieni di ghiaccio: così gli ospedali USA curano i pazienti durante il caldo record A Phoenix, in Arizona, USA, dove sono stati registrati 43 gradi centigradi per il 19esimo giorno consecutivo, gli ospedali stanno cercando di curare i pazienti in preda a colpi di calore inserendoli in sacchi per cadaveri ripieni di ghiaccio.

A cura di Ida Artiaco

Sacchi per cadaveri pieni di ghiaccio per "raffreddare" i pazienti in arrivo al pronto soccorso a causa delle temperature record registrate negli ultimi giorni. È quanto sta succedendo in alcuni ospedali di Phoenix, in Arizona, USA, dove sono stati registrati 43 gradi centigradi per il 19esimo giorno consecutivo. La minima notturna di lunedì, con 35 gradi, è stata la più alta di sempre, superando il precedente record di 33,8 stabilito nel 2009.

Una cupola di calore opprimente si è posata su gran parte del sud degli Stati Uniti, facendo salire le temperature dalla Florida alla California. L'avviso di allerta per l'ondata di caldo ha interessato ben 90 milioni di persone, circa un terzo della popolazione totale. Tra gli stati più colpiti c'è proprio l'Arizona: ieri la città di Phoenix è stata anche investita da una tempesta di sabbia in concomitanza con l’arrivo della prima perturbazione monsonica dall’inizio della stagione a metà giugno.

Durante le ore pomeridiane, il muro di sabbia ha attraversato la East Valley da est a ovest riducendo la visibilità in molte zone dell'area metropolitana. Secondo i funzionari cittadini, 12 persone sono morte dopo aver subito gli effetti dovuti all'attuale caldo eccessivo. E i medici del Valleywise Health Medical Center hanno raccontato alla CNN che gli effetti dell'ondata di calore stanno travolgendo il sistema sanitario.

"Non avevamo così tanti pazienti dall'epoca Covid", ha detto il medico specializzato in medicina d'urgenza, Frank LoVecchio. Una fonte ha detto all'emittente a stelle e strisce che i sanitari impegnati nei pronto soccorsi stanno mettendo i pazienti in sacchi per cadaveri pieni di ghiaccio, in casi estremi, nel tentativo di raffreddarli. "Sono ideali per il trattamento delle vittime di colpi di calore perché possono raffreddare qualcuno due volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali", ha detto all'agenzia di notizie sulla salute, Stat News, il dottor Geoff Comp.