Circa 500 dosi di vaccino distrutte per un presunto sabotaggio. Il dipendente di un ospedale di Grafton, in Wisconsin, ha deliberatamente danneggiato quasi 500 dosi di vaccino Moderna. Le dosi sono state lasciate fuori dal frigorifero con il preciso intento di alterarle, poichè senza adeguato sistema refrigerante il vaccino è inutilizzabile. Lo hanno appurato le indagini condotte dal dipartimento di polizia di Grafton, in relazione all'episodio avvenuto ieri nell'Aurora Medical Center. Non è chiaro il motivo del folle gesto. Secondo gli investigatori, il dipendente -ora licenziato- ha "rimosso intenzionalmente" 57 fiale di vaccino dai refrigeratori lo scorso 26 dicembre, costringendo la struttura sanitaria a eliminare circa 500 dosi ormai inutilizzabili. “

Continuiamo a ritenere che la vaccinazione sia la nostra via d’uscita dalla pandemia. Siamo estremamente delusi, le azioni di questo individuo provocheranno un ritardo nella vaccinazione di oltre 500 persone. E’ stata una violazione dei nostri valori fondanti”, si legge in una nota dell’ospedale. Sia l’FBI che l’FDA, l’ente regolatore equivalente delle nostre Agenzie per il Farmaco, prenderanno parte all’investigazioni ed i motivi del dipendente (il cui nome non è stato ancora rilasciato alla stampa) hanno aperto un'indagine sull'accaduto.

Al momento negli USA sono state somministrate 2,320 milioni di dosi di vaccino. Negli State si utilizza il vaccino Pfizer/BioNTech e anche il Moderna. L'amministrazione Trump aveva promesso 20 milioni di dosi distribuiti entro i primi di gennaio; il presidente eletto, Joe Biden, proprio ieri, ha lamentato la lentezza della campagna e ha promesso un'accelerata, "con un milione di dosi al giorno".