video suggerito

Ruota panoramica in fiamme durante un festival di musica rock in Germania: almeno 30 feriti Nella sera di sabato 17 agosto durante l’Highfield Festival, un importante evento di musica rock indipendente, vicino Lipsia, in Germania, due cabine di una ruota panoramica hanno preso fuoco mentre l’installazione era in funzione con delle persone presenti. Ci sarebbero circa 30 feriti, di cui 18 sarebbero stati ricoverati in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da X (fu Twitter)

A Stormthaler Lake, vicino Lipsia, in Germania, due gondole di una ruota panoramica hanno preso fuoco durante un festival di musica rock indipendente, l'Highfield Festival, nella sera di sabato 17 agosto. Le cause dell'incendio, che ha ferito circa 30 persone, non sono ancora note.

Stando alle dichiarazioni rilasciate dagli organizzatori dell'evento le persone rimaste coinvolte stanno ricevendo le cure necessarie: "Stanno andando bene, considerate le circostanze", spiegano le dichiarazioni raccolte dai media. Dei circa 30 feriti, 18 sono attualmente ricoverate in ospedale: quattro sarebbero state ferite dalle fiamme e una avrebbe riportato "ferite da caduta", mentre molte avrebbero inalato il fumo generato dalle fiamme. Tra le persone coinvolte ci sarebbero anche quattro agenti di polizia.

La dinamica dell'incendio

Sabato 17 agosto, durante l'Highfield Festival di Stormthaler Lake, vicino Lipsia, intorno alle ore 21:00, due gondole della ruota panoramica installata in occasione dell'evento hanno preso fuoco mentre era in funzione con delle persone presenti in cabina.

Su X (fu Twitter) sono stati postati diversi video che mostrano le immagini impressionanti della ruota che continua a muoversi mentre le fiamme invadono alcune delle cabine, diffondendo nell'aria colonne di fumo nero.

Circa 30 feriti, due sarebbero gravi

Stando a quanto ricostruito in queste ore, nell'incendio sarebbero rimaste coinvolte circa 30 persone, compresi alcuni funzionari della polizia, e di queste 18 sarebbero state ricoverate in ospedale. Un post su X riferisce che due persone sarebbero in grave condizioni.

Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia, circa 18 persone sarebbero state ricoverare per aver inalato il fumo causato dalle fiamme, mente un'altra si sarebbe ferita cadendo.

Le testimonianze dei presenti

Il rapper tedesco Ski Aggu, tra gli ospiti del festiva rock indipendente, uno dei più attesi in Germania, si stava esibendo sul palco, non lontano dalla ruota quando è scoppiato l'incendio. Sul suo account Instagram ha postato una storia in cui, attraverso un messaggio scritto, ha raccontato di essere "sgomento e scioccato" per quanto accaduto.

"Mi è stato solo detto che non avrei dovuto sospendere lo spettacolo, ma che avrei dovuto prima parlare con voi per evitare il panico di massa", ha aggiunto l'artista ai suoi oltre 400.000 follower, spiegando che la sua priorità in quel momento "era che la situazione non degenerasse ulteriormente, cosa che fortunatamente ha funzionato".

Intorno alle 22:00, dopo aver soccorso le persone rimaste coinvolte nell'incidente, gli organizzatori hanno chiuso la ruota e riavviato gli spettacoli previsti nonostante l'incidente appena verificatosi.