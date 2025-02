Rubati i i gatti portafortuna nel nuovo ristorante di Gordon Ramsay: “Sembra essere diventata una moda”

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Quasi 500 statuette di gatti sono state rubate in una settimana dal nuovo ristorante londinese di Gordon Ramsay, con l’annuncio che è stato fatto dallo stesso celebre chef britannico. Lucky Cat 22 Bishopsgate by Gordon Ramsay, recentemente aperto in uno degli edifici più alti di Londra, ha scelto come simbolo le famose statuette giapponesi chiamate ‘maneki-neko’, rappresentanti un gatto che fa un cenno di benvenuto, tradizionalmente un bobtail giapponese. Molto popolari soprattutto nei ristoranti asiatici, sono considerate portatrici di buona fortuna.

Durante la sua apparizione al Jonathan Ross Show, Ramsay, 58 anni, noto per i suoi programmi televisivi di successo come Hell’s Kitchen e Ramsay’s Kitchen Nightmares, ha espresso il proprio disappunto per una pratica che sembra essersi diffusa rapidamente: in appena sette giorni sono stati rubati quasi 500 esemplari delle statuette. Lo chef ha spiegato che ogni maneki-neko ha un costo di £4,50, il che significa che in una sola settimana ha perso un totale di £2.146,50, pari a oltre 2.500 euro.

Il ristorante Lucky Cat 22 ha voluto concentrarsi su questo simbolo, fin dal nome, per decorare il suo spazio. Con i suoi 120 tavoli, il ristorante propone cucina orientale ed è molto attento alle tradizioni, al simbolismo e ai messaggi che gli oggetti possono comunicare ai clienti. Non è il primo locale di questo tipo che l’imprenditore lancia nel Regno Unito, ma il caso delle statuette rubate ha certamente suscitato grande scalpore.

Nonostante ciò, la polizia della City di Londra ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna segnalazione di furto proveniente dal ristorante, il che solleva qualche dubbio sulle modalità con cui si sta svolgendo la vicenda. La curiosa e insolita rapina ha messo in evidenza, ancora una volta, l'attenzione che Gordon Ramsay dedica non solo alla qualità della sua cucina, ma anche ai dettagli simbolici che caratterizzano i suoi ristoranti.