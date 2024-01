Rubano il cane, si aggrappa all’auto ed è trascinata per centinaia di metri: “Hanno preso mio figlio” Incuranti del grosso pericolo per lei, i ladri hanno proseguito per diverse centinaia di metri prima di fare una brusca svolta, gettando la donna a terra. “Ho pensato Sto per morire” ha raccontato la donna statunitense. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

“Mi hanno portato via mio figlio”, così una donna statunitense ha raccontato cosa l'ha spinta ad aggrapparsi al cofano di un'auto in marcia che l'ha trascinata per centinaia di metri prima di farla cadere in un curva tra le strade di Los Angeles. Il "figlio" di cui parla la donna è in realtà il suo amato e fedele cane Onyx, rubato in circostanze rocambolesche proprio davanti ai suoi occhi.

L'assurda scena è avvenuta la scorsa settimana nel centro della metropoli californiana mentre la donna, Ali Zacharias, stava pranzando in un locale del posto. La signora era seduta al un tavolino all'esterno del locale con il cane vicino a lei sdraiato sotto il tavolo. Ad un certo punto uno sconosciuto ha chiamato l'animale fischiettando e porgendogli qualcosa. Inizialmente la donna ha pensato che fosse un errore o qualcuno che voleva giocare con l'esemplare di bulldog francese.

Appena ha potuto mettere le mani sul cane, però, l'uomo lo ha afferrato ed è scappato. "Ho pensato che fosse un malinteso, quindi ho detto "Quello è il mio cane' ma non mi ha ascoltato" ha raccontato la donna ai media locali. Il ladro infatti è saltato su un'auto che era in attesa e che si è messa subito in moto.

A questo punto Zacharias ha cercato di salire dietro ma ha scoperto che dentro c'erano altre quattro persone che l'hanno spinta fuori e hanno richiuso la porta. Presa dalla disperazione, la donna è corsa davanti alla macchina e ha gridato aiuto ma l'auto si è messa in moto e lei è rimasta aggrappata al cofano.

"L'auto mi è venuta addosso e sono caduta sul cofano", ha spiegato la donna. Incuranti del grosso pericolo per lei, i ladri hanno proseguito per diverse centinaia di metri prima di fare una brusca svolta, gettando la donna a terra.

"È stato orribile. Quando ha iniziato ad andare sempre più veloce ho pensato: ‘Sto per morire'" ha rivelato la donna. Zacharias ha denunciato il furto alla polizia e ha offerto anche una grossa ricompensa per il ritrovamento del cane: "Mi hanno portato via mio figlio. Mi sento persa e sola senza di lui. È il mio amico, è la mia spalla. Viene a lavorare con me, facciamo tutto e all'improvviso lo hanno portato via".