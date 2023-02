Ruba l’auto con a bordo un bambino, e poi si schianta: Zarion muore a soli 13 mesi Un bambino di un anno, Zarion Robinson, è morto martedì sera in un incidente dopo che l’auto in cui la madre lo aveva lasciato è stata rubata. La donna alla guida si è schiantata contro un minivan provocandone il decesso.

A cura di Chiara Ammendola

È morto nello schianto dell'auto rubata da una sconosciuta con un minivan, il piccolo Zarion Robinson, di soli 13 mesi. Venerdì sera, 27 gennaio, era sul seggiolino della Pontiac G6 dove la madre lo aveva lasciato per alcuni secondi con lo sportello aperto. Il tempo di rientrare in casa per posare alcune cose quando una donna si è infilata in auto e ha messo in moto.

Non sono servite a nulla le urla della madre disperata che ha provate a far capire che in quell'auto c'era il suo bambino. La fuga è durata però solo pochi chilometri. Intorno alle 23.30 infatti la Pontiac è stata presa in pieno un minivan Dodge Caravan, schiantandosi vicino alla 35esima e Hope, nella cittadina di Milwaukee, nello stato del Wisconsin, negli Usa.

Le persone nel furgone sono scappate dopo l'incidente, mentre la polizia ha raggiunto il posto poco dopo. Purtroppo per il piccolo Zarion non c'è stato nulla da fare. I medici ne hanno constatato il decesso poco dopo in ospedale. La 31enne alla guida, la cui identità non è stata invece resa nota, è stata presa in custodia dagli agenti della polizia di Milwaukee.

Martedì sera si è tenuta una veglia nella cittadina statunitense per commemorare il piccolo Zarion. “Era un bravo bambino – ha detto Donnie Thomas, il nonno del piccolo – non meritava di morire così”. L'uomo ha lanciato un appello affinché la piccola comunità locale faccia in modo che non accadano più episodi di questo tipo.