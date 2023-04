Rose, trovata morta a 5 anni in Francia: “15enne fermato attirava le piccole con la scusa del gatto” A rivelare l’inquietante storia è il sindaco della piccola cittadina francese del dipartimento dei Vosgi e diversi abitanti di Rambervillers. L’adolescente era stato incriminato l’anno scorso e rinchiuso per un anno in un centro educativo e rilasciato nel febbraio scorso.

A cura di Antonio Palma

“Ho un gatto, ve lo faccio vedere”, così il 15enne fermato per la morte della bimba di 5 anni trovata in un sacco della spazzatura a Rambervillers, in Francia, avrebbe cercato di attirare diverse bambine nello stesso quartiere dove si sono svolti i fatti. A rivelarlo è il sindaco della piccola cittadina del dipartimento dei Vosgi nella regione del Grand Est, e diversi abitanti del paesino.

Primo cittadino e abitanti riferiscono che l’adolescente, descritto come instabile e con problemi psicologici dagli stessi familiari, si aggirava da alcuni giorni per le vie della città e si era già avvicinato a delle bambine, dicendo loro in particolare che aveva un gatto e che poteva mostrarglielo.

"Questo giovane era stato era stato anche ricoverato per problemi psicologici. Solo poche settimane fa era ricomparso sul territorio di Rambervillers, cosa che ha preoccupato un po' la polizia municipale, che era in allerta", ha rivelato il sindaco Jean-Pierre Michel riferendosi al fatto che l’adolescente era stato incriminato l'anno scorso e rinchiuso per un anno in un centro educativo e rilasciato nel febbraio scorso, sotto controllo giudiziario.

“Si era avvicinato a una mia nipote, una mia cugina e altre minori che conosco… sono bambine”, ha confidato una sua vicina di casa ai microfoni di BFMTV. "Ha problemi, parla con la sua bicicletta. È seguito da psicologi", ha rivelato alla stessa emittente un familiare, aggiungendo: “Passa molto tempo al telefono, lo fa impazzire. Potrebbe aver riprodotto alcune cose strane che ha visto su TikTok".

La mamma della piccola Rose

"Non voglio più gente così che gira fuori casa" ha dichiarato in lacrime la mamma della piccola Rose, distrutta dal dolore. Stando al suo racconto, era il pomeriggio di martedì quando la piccola è uscita fori casa e si è seduta sui gradini dell’abitazione mentre la mamma era dentro alle prese col fratellino più piccolo. Pochi minuti dopo e la piccola era scomparsa.

Intorno alle 15 quindi ha chiamato i gendarmi per denunciare la scomparsa della figlia. La polizia locale ha subito avviato le ricerche interrogando diverse persone tra cui il 15enne che era in zona. Pare che l’adolescente abbia detto di aver visto passare la piccola facendo però discorsi incoerenti. Poco dopo ha chiamato lui la polizia e ha detto loro di aver trovato il corpo della ragazza in un sacco davanti a casa sua. Giunti sul posto indicato, gli agenti hanno trovato il corpo senza vita della bimba ma dentro l’appartamento, abitazione del 15enne.

L’adolescente quindi è stato posto in stato di fermo. In attesa dell’autopsia sul corpicino della bimba per stabilire le cause di morte, il giovane è stato visitato da un medico per verificare se il suo stato di salute fosse compatibile con il fermo di polizia dal quale è emerso che dovrà essere sottoposto nei prossimi giorni ad una più approfondita perizia psicologica. Nel frattempo la polizia sta visionando tutte le telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire tutti gli spostamenti della piccola.