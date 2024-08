Rivolta di detenuti in carcere di massima sicurezza in Russia: agenti presi in ostaggio, morti e feriti

video suggerito

Una violenta rivolta di detenuti è in corso in queste ore in una colonia penale di massima sicurezza in Russia. Lo ha riferito il servizio stampa del Servizio penitenziario federale russo. Come riportano le agenzie di stampa locali, la rivolta è scoppiata questa mattina, venerdì 23 agosto, in una colonia correzionale di massima sicurezza nella città di Surovikino, identificata col codice IK-19, nella regione di Volgograd.

La rivolta dei prigionieri sarebbe avvenuta durante una riunione della commissione disciplinare della colonia per decidere eventuali nuove sanzioni su alcuni detenuti. "Durante una riunione della commissione disciplinare della colonia (dove vengono presi in considerazione anche i casi di trasgressori persistenti), diversi prigionieri hanno sequestrato gli operatori", ha spiegato il dipartimento penitenziario federale russo, aggiungendo che “si stanno accertando le circostanze dell'incidente”. Nella colonia ci sono in totale 1.230 prigionieri.

I servizi di sicurezza russi hanno riferito alla Tass che almeno quattro agenti sono stati catturati e alcune guardie sarebbe state e uccise. Si parla di almeno cinque agenti coinvolti e colpiti. Sul posto stanno confluendo diverse unità di forze dell'ordine e la strada per l'IK-19 è stata bloccata dalle autorità russe. Secondo alcune fonti, gli aggressori avrebbero anche affermato di appartenere allo Stato islamico ma questa informazione è da confermare.

Secondo Bata, si registrano almeno tre morti mentre un agente penitenziario e un prigioniero sono stati ricoverati in ospedale con tagli e ferite gravi. Tra di loro vi sarebbe il capo della colonia penale di Volgograd-19 che sarebbe riuscito a sfuggire ai rivoltosi che avrebbero chiesto 2 milioni di dollari e un elicottero.