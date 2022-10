Risultati elezioni Brasile, Lula vince al ballottaggio: “Hanno cercato di seppellirmi ma sono risorto” Lula ha vinto al secondo turno le elezioni presidenziali in Brasile. L’esponente di sinistra si è imposto con il 50,90% dei voti: “Hanno cercato di seppellirmi ma sono risorto”

A cura di Davide Falcioni

Luiz Inácio Lula da Silva ha vinto al secondo turno le elezioni presidenziali brasiliane. Il candidato di sinistra ha ottenuto il 50,90% dei voti e nei prossimi anni guiderà il governo della prima economia dell'America Latina, nonché del quinto Paese più esteso del mondo, coperto per 3,6 milioni di chilometri quadrati dalla Foresta Amazzonica, principale "polmone" del pianeta.

"Il Brasile è pronto per lottare contro la crisi climatica e contro la deforestazione dell'Amazzonia. Il pianeta ha bisogno di una Amazzonia viva: un albero in piedi vale più di tonnellate di legname estratto illegalmente" ha dichiarato l'ex sindacalista dopo la vittoria.

Gli ultimi sondaggi condotti la scorsa settimana volevano Luiz Inácio Lula da Silva in vantaggio. Il candidato di sinistra avrebbe dovuto vincerebbe con il 53% contro il 47% di Bolsonaro. Al primo turno, tuttavia, i pronostici della vigilia erano stati ampiamente disattesi. L'ex presidente a capo di un fronte ampio delle sinistre ha portato a casa un 48,4% dei voti, mentre la destra di Bolsonaro ha mantenuto il 43,3%, ben sopra le aspettative. Nessuno dei due ha raggiunto il 50% ed è questa la ragione per cui il momento decisivo è stato rinviato al voto di ieri, al quale hanno partecipato 124.252.796 persone.

Al ballottaggio si sono fronteggiate due visioni del mondo e del Paese diametralmente opposte. Bolsonaro, presidente uscente, si è distinto negli ultimi anni per aver promosso politiche di deforestazione dell'Amazzonia, facilitando a dismisura gli interessi dell'agro-industria a discapito dell'ambiente e delle popolazioni indigene. Non solo: l'attuale presidente ha per anni minimizzato e persino negato la pandemia di Covid e anche nelle ultime settimane si è fatto notare per gli attacchi alla libertà di stampa.

Lula – al contrario – ha promesso un cambiamento sostanziale delle politiche ambientali, tagliando le emissioni di CO2 e rallentando la deforestazione. Il candidato del PT ha infatti promesso di porre fine all’estrazione illegale di risorse e di combattere l'agrobusiness, dichiarandosi favorevole alla transizione energetica e dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nelle aree rurali del paese. Non solo: Lula ha promesso di portate avanti politiche di maggior redistribuzione delle ricchezze a beneficio dei più poveri.

Presidente per la terza volta

Lula è stato eletto presidente del Brasile per la terza volta dopo un ballottaggio serratissimo con il capo dello Stato Jair Bolsonaro. L'ex sindacalista ha ottenuto il 50,90% delle preferenze contro il 49,1% ottenuto da Bolsonaro. Il leader della destra è stato il primo presidente uscente che ha fallito nel tentativo di rielezione.

Lula: "Hanno cercato di seppellirmi vivo ma sono risorto"

"Oggi c'è un unico vincitore: il popolo brasiliano – ha sottolineato il nuovo presidente dopo la vittoria -. Non è una vittoria mia o del partito, ma di un movimento democratico. Hanno cercato di seppellirmi vivo, ma ho avuto un processo di resurrezione nella politica brasiliana. Sono qui per governare il Paese in un momento difficile, ma riusciremo a trovare le risposte. Il Brasile è pronto per lottare contro la crisi climatica e contro la deforestazione dell'Amazzonia. Il pianeta ha bisogno di una Amazzonia viva: un albero in piedi vale più di tonnellate di legname estratto illegalmente".