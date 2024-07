video suggerito

Ristrutturano casa ma gli operai trovano lo scheletro di un neonato sotto il pavimento: “Qui da anni” Giallo in Inghilterra dove sono stati rivenuti i resti di un neonato sotto le assi del pavimento di uno stabile in fase di ristrutturazione: “Erano lì da molto tempo”. Indagini in corso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scheletro di un neonato è stato rinvenuto sotto le assi del pavimento di un appartamento in ristrutturazione. È successo lunedì scorso in Inghilterra, precisamente nella contea di Durham: i resti umani sono stati scoperti in una stanza al piano superiore da alcuni operai che stavano lavorando nello stabile di Bishop Auckland.

La polizia ha avviato un'indagine, sottolineando che i resti sono stati recuperati dall'edificio martedì con squadre di polizia che hanno effettuato una ricognizione completa. Il detective capo ispettore Mel Sutherland ha affermato: "Le nostre indagini sono in una fase iniziale. Ovviamente, è un caso molto delicato e tutte le piste sono aperte".

Secondo i primi risultati delle analisi effettuate, a cui ha partecipato anche un esperto antropologo, quel corpo "è stato lì, sotto quel pavimento, per molto tempo". Venerdì sarà eseguita l'autopsia sui resti del neonato al Royal Victoria Infirmary di Newcastle: l'accertamento potrà dare maggiori risposte alle domande degli inquirenti, che hanno anche iniziato a rintracciare gli ex residenti nella proprietà. Da verificare, in primis, le cause delle morte.

"Penso che tutti siano scioccati. Quando succedono cose del genere, sono circostanze assolutamente tragiche. Sono assolutamente sbalordito da ciò che mi è stato detto e dobbiamo solo lasciare che la polizia continui il suo lavoro finché le cose non saranno più chiare", ha commentato al The Northern Echo il consigliere comunale Sam Zair.