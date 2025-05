video suggerito

Rimane incastrato nel treno per recuperare gli AirPods caduti: pompieri costretti a tagliare i sedili L’episodio in Germania dove per liberare il passeggero di un treno, rimasto bloccato con la mano per recuperare gli AirPods caduti, i pompieri sono stati costretti all’uso di attrezzature idrauliche e a tagliare i sedili. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

87 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quello che inizialmente sembrava un salvataggio piuttosto semplice alla stazione ferroviaria, si è trasformato in un'operazione di salvataggio complessa per i vigili del fuoco locali di Lehrte, in Germania. Per liberare il passeggero di un treno, che era rimasto bloccato con la mano per recuperare gli AirPods caduti, sono stati costretti all'uso di attrezzature idrauliche e a tagliare i sedili.

L’episodio venerdì scorso quando i pompieri sono stati chiamati alla stazione di Lehrte, nella Germania centro-settentrionale, in seguito alla segnalazione di un passeggero rimasto intrappolato. "Ciò che inizialmente sembrava un salvataggio abbastanza semplice si è poi trasformato in un'operazione di salvataggio complessa, poiché nel frattempo la mano della persona si era gonfiata così tanto che non era più possibile liberarla utilizzando una semplice attrezzatura di salvataggio", hanno spiegato i pompieri.

Il treno è stato costretto a fermarsi in stazione per oltre un’ora e mezza. Tempo durate il quale i vigili del fuoco hanno dovuto smontare un portapacchi e i sedili e segare il bracciolo prima di utilizzare attrezzature idrauliche per liberare l'uomo, che infine è stato consegnato ai sanitari per le cure del caso.

"La persona ferita è stata infine consegnata ai servizi di emergenza medica insieme ai suoi AirPods, che sono stati anch'essi recuperati", ha affermato il corpo dei vigili del fuoco, che ha precisato che nell'operazione sono stati impiegati in totale 11 vigili del fuoco e due mezzi.

"Per impedire ai curiosi di scattare foto della persona intrappolata con i loro cellulari, l'area delle operazioni non solo è stata transennata su un'ampia area, ma la visuale diretta è stata bloccata con una coperta di salvataggio fissata all'esterno del treno", ha affermato il dipartimento dei vigili del fuoco. Il treno nel frattempo è stato evacuato ed è stato disposto un servizio sostitutivo per gli altri passeggeri in attesa.