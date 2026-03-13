Esteri
video suggerito
video suggerito

Ridotta in schiavitù per 25 anni, la vittima in tribunale: “Vivevo di avanzi e dovevo lavarmi di nascosto”

Amanda Wixon è stata condannata a 13 anni di carcere per aver ridotto in schiavitù per 25 anni una giovane scomparsa negli anni ’90, quando aveva solo 16 anni. La donna è stata costretta a servire fino al 2021 Wixon e i suoi figli.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Per 25 anni ha vissuto come schiava per la famiglia di Amanda Wixon a Tewkesbury, in Inghilterra. Davanti al tribunale, la donna ha testimoniato e raccontato la sua esperienza nell'abitazione della donna. "Sono stata trattata come se la mia vita, la mia libertà e la mia voce non contassero nulla, il trauma e gli incubi sono qualcosa che porto ancora dentro" ha sottolineato.

La vittima, che era affidata ai servizi sociali, era scomparsa quando aveva solo 16 anni: avrebbe dovuto trascorrere dalla sua carceriera, Amanda Wixon, solo il weekend, invece da quell'abitazione non è più uscita ed è stata ridotta in schiavitù per 25 anni.

La donna, oggi 40enne, non è stata mai veramente cercata dalle autorità che avrebbero dovuto occuparsi di lei e per 25 anni ha dovuto servire Wixon e i suoi 10 figli, vivendo di avanzi e senza la possibilità di lavarsi. Per mantenere l'igiene personale, era costretta a usare l'acqua di notte, quando nessuno poteva vederla. "Ora vivo con una bellissima famiglia, il loro amore mi sta aiutando a rimettere insieme i pezzi della mia vita. Nulla potrà restituirmi i 25 anni che ho perso" ha ricordato davanti ai giudici.

Leggi anche
La figlia usa il cellulare di nascosto, i genitori la massacrano di botte: "Presa a schiaffi, pugni e bastonate"

La 40enne soffre di una lieve disabilità cognitiva ed è così, secondo quanto emerso dalle indagini, che la sua carceriera ha potuto mantenere il controllo per 25 anni. La vittima ha raccontato di essere stata sottoposta a botte e umiliazioni di tutti i tipi.

In un'occasione, la 40enne è stata costretta a ingerire del detersivo per i piatti ed è stata colpita con un manico di scopa sulla bocca. Dopo l'aggressione, la 40enne ha perso i denti. È riuscita a fuggire da quell'abitazione grazie alla segnalazione anonima fatta alle autorità da uno dei figli di Wixon dopo l'ennesima scena di violenza alla quale aveva assistito.

La vittima è stata portata via dalle forze dell'ordine solo nel 2021 e oggi sta lentamente ricostruendo la sua vita. Sul viso, sui piedi e sulle caviglie ha ancora le cicatrici delle violenze subite. Per la donna non esistevano cartelle cliniche e non vedeva un medico da 20 anni.

Wixon è stata condannata a 13 anni di carcere dopo le testimonianze rese in aula. La 40enne, invece, in questi anni ha dovuto imparare cose solitamente scontate come attraversare la strada, cosa fare in un negozio o cosa indossare quando piove.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Aereo Usa caduto, morti sei militari. Consiglio Supremo di Difesa: "Italia non entra in guerra"
Mattarella annuncia: "Italia non entra in guerra, uso basi USA secondo accordi"
Tracciati in volo droni spia e aerei militari in Sicilia: i rischi delle basi USA dell'isola
"Gli attacchi in Iran provocano danni ambientali enormi, sono crimini di guerra": la denuncia di Amnesty
Quando l'Italia può intervenire militarmente per difendere sé stessa o i Paesi alleati: parla l'esperto
Drone colpisce base italiana a Erbil, cos'è successo e come stanno i militari, Tajani: "Sono al sicuro"
Perché è scoppiata ora la guerra tra Iran, Israele e Usa: i motivi dell'attacco e le origini del conflitto
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views